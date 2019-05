Marcin Dyjak Ambasadorem Stalowej Woli

Do zaszczytnego grona Ambasadorów Stalowej Woli dołączył muzyk Marcin Dyjak. Akt nadania tytułu artysta odebrał z rąk wiceprezydent Renaty Knap. Wydarzenie odbyło się w niedzielę 5 maja podczas koncertu Marcin Dyjak & Stanley Breckenridge & Jazz Band Ball Orchestra.

Tytuł Ambasadora Stalowej Woli przyznawany jest od 2008 roku przez prezydenta Stalowej Woli we współpracy z Miejskim Domem Kultury. Otrzymują go utalentowane osoby urodzone w Stalowej Woli, które identyfikują się z rodzinnym miastem i przyczyniają do jego promocji. Marcin Dyjak został 26. Ambasadorem Stalowej Woli.

Grający na harmonijce ustnej Marcin Dyjak jest aktualnym wicemistrzem świata w grze na tym instrumencie. W 2019 roku poszerzył dotychczasowe spektrum koncertowe o udział w europejskim tournée „The Best Of Ennio Morricone” z orkiestrą symfoniczną Milano Festival Opera. Tym samym w jego portfolio, do jazzu, rocka, bluesa, popu, dołączyła także muzyka filmowa.