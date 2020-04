Mandaty i pouczenia za łamanie zakazów związanych z epidemią

Dzielnicowy z Ulanowa i policjant ze służby patrolowej nałożyli mandaty karne i pouczenia na osoby łamiące przepisy ograniczające poruszanie i gromadzenie się. Pięć przypadków dotyczyło picia alkoholu pod sklepem w grupie osób. Za połów ryb nad stawem pouczony został wędkarz.

Policjanci skrupulatnie podchodzą do łamania przepisów zaostrzających zasady funkcjonowania społeczeństwa w obliczu epidemii. Każdy sygnał napływający od mieszkańców jest weryfikowany. Osoby łamiące prawo muszą się liczyć z konsekwencjami.

Codziennie mieszkańcy informują policjantów o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia. Najczęściej dotyczą one grupowania się w celu picia alkoholu. Dlatego też tereny sklepów, skwerów i placów są pod szczególną ochroną Policji.

W sobotę rano funkcjonariusze, patrolujący teren gminy Ulanów, zanotowali pierwsze przypadki łamania zakazów gromadzenia się. Pod sklepem w Ulanowie trójka mężczyzn piło alkohol. Policjanci zainterweniowali. Zostali oni ukarani mandatami.

Kolejną osobą, w stosunku, do której policjanci podjęli interwencję, był mężczyzna łowiący ryby w stawie w Gliniance. Mężczyzna sądził, że będąc sam na rybach, nie łamie zakazu przemieszczania się. Funkcjonariusze pouczyli wędkarza i wydali polecenie powrotu do domu.

W trakcie służby, dzielnicowy z Ulanowa i policjant ze służby patrolowej zapobiegli kolejnemu wykroczeniu. W Dąbrowicy zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn, którzy po wyjściu ze sklepu z alkoholem, nosili się z zamiarem jego spożycia. Policjanci pouczyli osoby o zakazie gromadzenia się i konieczności powrotu do domu.

Przypominamy, że należy bezwzględnie stosować się do nowych przepisów. To najskuteczniejszy sposób, aby opanować stan epidemii w naszym kraju. Policjanci będą stanowczo reagować na przypadki niestosowania się do obowiązujących regulacji!

Info: KPP Nisko