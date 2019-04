„Majówka w Stalowej Woli”, zaplanowana na długi weekend, rozgrywa się w różnych częściach miasta dzięki zaangażowaniu wszystkich naszych instytucji kultury. A może być jeszcze ciekawiej, gdyż Miejski Dom Kultury proponuje stalowowolskim organizacjom i firmom przyjaznym rodzinom z dziećmi zorganizowanie wydarzeń również w swoich siedzibach.

„Drzwi Otwarte Stalowej Woli” to rozwinięcie idei, według których MDK już od kilku lat organizuje Alejkę Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych. O ile podczas „Alejki” nasi Partnerzy prezentują dla mieszkańców stoisko i animacje na skwerze przy MDK, to na „Drzwi Otwarte Stalowej Woli” mogą zaprosić ich do swoich siedzib.

Jak przyłączyć się do wspólnego tworzenia oferty „Drzwi Otwartych Stalowej Woli”?

Po przygotowaniu w swojej placówce wydarzenia lub kilku wydarzeń w terminie 1–5 maja 2019 (np. zajęcia, warsztaty, trening, pokaz itp.), zapoznaniu się z regulaminem, prosimy do 17 kwietnia br. wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://forms.gle/txvoNNi4sRar5Rjh6

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 15/ 842 09 50 (wew. 118) lub mailowy: j.bienko@mdkstalowawola.pl.

Miejski Dom Kultury na podstawie Państwa zgłoszeń przygotuje grafik zajęć oraz przeprowadzi nabór do nich.