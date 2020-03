Magiczne Ogrody zmysłów

Każdy ogród to podróż przez czas, kolory, dorastanie. W samym sercu Lubelszczyzny, nieopodal Janowca, na miłośników natury czekają Magiczne Ogrody. Miejsce, w którym łatwo się zauroczyć i do którego chce się wracać. To Rodzinny Park Tematyczny, który powstał w oparciu o oryginalną baśniową historię.

Nie od dziś wiadomo, że nie tylko dzieci kochają baśnie. I dlatego pod Janowiec docierają także czteropokoleniowe rodziny, które spędzają tu bardzo aktywne chwile.

Park sensoryczny

Jest to pierwsze miejsce w Polsce, które nosi nazwę parku sensorycznego. Sensoryka to proces odbierania i przetwarzania wszystkiego, co dociera do mózgu przez zmysły i podstawa harmonijnego rozwoju każdego dziecka. Magiczne Ogrody stymulują zmysły odpowiednią ilością doznań, głównie dzięki naturalnym elementom scenografii (drewno, ziemia, metal, kamień, woda). Janowiecką krainę porastają setki kwiatów, krzew i drzew, wśród których można spotkać bajkowe stwory i to powoduje stały kontakt gości, a przede wszystkim dzieci z naturą. Każda z kilkunastu krain znajdujących się na terenie parku to sensoryczna atrakcja, która wpływa na wyobraźnię i rozwój dziecka.

Najmłodsi goście Magicznych Ogrodów przez ponad cztery godziny mogą korzystać ze swojej wyobraźni – mogą biegać na bosaka po piasku czy trawie, moczyć się w wodzie, chować się w labiryntach czy chodzić po mostach w koronach drzew.

Na tych nieco starszych (powyżej 6 roku) czeka wyprawa do posępnego, bagiennego Mroczyska – krainy, która odpowiada na potrzebę konfrontacji z mocnymi przeżyciami.

Relaks w naturze

Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to, co najmniej kilkanaście miejsc na terenie ponad 18 hektarów, na których można odpocząć. Dają one szansę na relaks, zatrzymanie się i rozmowę oraz zwiedzanie parku w swoim tempie.

Skoro mowa o rozmowie, to wartym zauważenia jest sam pomysł ożywienia parku rodzinnego. Oznacza to niepowtarzalną szansę na spędzenie kilku godzin w towarzystwie rodziców czy dziadków, z którymi mamy ciągle za mało czasu na wymianę myśli. Przygodą zatem, i dla małych i tych dużych, może być nie tylko spotkanie wróżki, ale także zawiązanie lepszych relacji rodzinnych.

Pełno atrakcji

Są jeszcze wśród nas tacy, którzy pamiętają jak nasze babcie czy dziadkowie, opowiadali nam do snu bajki. Często zasypialiśmy przed ich końcem. I tak samo będzie z tą opowieścią. Wszystkie atrakcje Magicznych Ogrodów należy poznać osobiście. Powyższa opowieść ma tylko Was zachęcić do letniego przyjazdu do serca Lubelszczyzny.

Nowe przygody będą dostępne już od 1 maja.