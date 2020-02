Magiczne Ogrody z tytułem najlepszej rodzinnej atrakcji!

Janowiecki park tematyczny zdobył kolejny złoty medal od głosujących w ogólnopolskim rankingu.

Coroczny ogólnopolski ranking internetowy zmobilizował dziesiątki tysięcy miłośników rodzinnych podróży do wspierania ulubieńców! Internauci wybierali spośród 60 wyjątkowych miejsc. Magiczne Ogrody otrzymały najwięcej ich głosów, zyskując tytuł najlepszej rodzinnej atrakcji turystycznej w Polsce w 2020 r. Organizatorem plebiscytu był portal Dziecko w Podróży. Dzięki zaangażowaniu fanów Magiczne Ogrody stanęły na szczycie podium rankingu już po raz trzeci. Wcześniej zostały w ten sposób docenione w 2016 i 2017 roku.

Zaufanie gości do Magicznych Ogrodów jest, jak zapewniają twórcy, największą nagrodą i inspiracją do działania. Ten stworzony na bazie oryginalnej baśniowej historii park nieustannie rozwija się i zmienia. To pierwszy park tematyczny w Polsce, wypełniony magią i kolekcjami przepięknych roślin. Nasycony radością i śmiechem oraz unikalnymi atrakcjami, które pobudzają kreatywność, wspierają rozwój sensoryki i zapewniają beztroską zabawę. Magiczne Ogrody istnieją od 6 lat. To miejsce, do którego chce się wracać… Wielu gości, w tym wielopokoleniowe rodziny, odwiedza je kilkakrotnie w ciągu sezonu! Ich profil na Facebook’u śledzi ponad 200 000 osób. Dając wyraz sympatii w kolejnych wizytach, polubieniach i komentarzach na kanałach społecznościowych parku, goście pomagają tworzyć Magiczne Ogrody. Miejsce pracy znalazły w nich setki osób, a plany rozwoju parku sięgają 30 lat!

Nowy sezon rodzinnych wyjazdów już za pasem! Warto zaplanować wspólne chwile już teraz. Magiczne Ogrody zapraszają na majówkę! Otwarcie sezonu już 1 maja punktualnie o 10:00! Co weekend w parku będą się odbywać ekscytujące wydarzenia. Dla uczniów szkół i przedszkoli Ogrody przygotowały ciekawą ofertę wycieczkową. Miłośników ogrodnictwa zainteresuje fakt, że Magiczne Ogrody posiadają własną odmianę tulipana, którego chrzciny odbędą się wiosną, wyhodowaną przez Romana Szymańskiego. Warto zobaczyć ją na własne oczy!