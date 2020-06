Magiczne Ogrody laureatem Top Atrakcji 2020

Janowiecki Ogród, dzięki głosom internautów po raz trzeci zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Top Atrakcje organizowanym przez portal turystyczny PolskieSzlaki.pl. W całym plebiscycie wraz z Eliminacjami oddano prawie 10 000 głosów, w samym Finale blisko 5 000 Internautów zadecydowało, jakie kierunki i konkretne atrakcje będą w tym roku modne i warto je odwiedzić. W Eliminacjach wzięło udział 160 polskich atrakcji turystycznych, które wytypowała redakcja portalu, ale do Finału w wyniku eliminacji dostało się już tylko 40 z nich i to Internauci zdecydowali o tym, które to były atrakcje!

Głosowanie ustaliło 5 równorzędnych Top Atrakcji, w pięciu różnych kategoriach.

– Zamek Ogrodzieniec: kategoria Zamki i pałace,

– Magiczne Ogrody: kategoria Parki rozrywki,

– Morskie Oko: kategoria Krajobrazy,

– Szlak Orlich Gniazd: kategoria Inne atrakcje,

– Zamość: kategoria Miasta i miejscowości.

Magiczne Ogrody Janowiec to położony na 14 hektarach ogród, w którym rośnie blisko milion roślin: krzewów, drzew i kwiatów. To pierwszy polski park sensoryczny, stworzony na bazie oryginalnej baśniowej historii, z wyrazistymi postaciami: czarodziejami, wróżkami, smokami, krasnoludami i ulubionymi Mordolami. Od sześciu lat stale się rozwija i zyskuje przychylność kolejnych rodzin, które nierzadko w cztery pokolenia przyjeżdżają do wsi Trzcianki, nieopodal Janowca. Kierujący Ogrodem zapewniają, że każdy może spędzić na jego terenie dowolną ilość godzin, ale wartościowe minimum to 4-5 godzin. Opócz zwiedzania, będzie też czas na rozmowę rodziców z dziećmi, na którą tak często brakuje czasu.

Magiczne Ogrody, to miejsce do którego chce się wracać. Wielu gości, odwiedza je kilkakrotnie w ciągu sezonu! Ich profil na Facebook’u śledzi ponad 215 000 osób. Dając wyraz sympatii w kolejnych wizytach, polubieniach i komentarzach na kanałach społecznościowych parku, goście pomagają tworzyć Magiczne Ogrody. Miejsce pracy znalazły w nich setki osób z gminy i okolic, a plany rozwoju tego bajkolandu sięgają 30 lat!

Od 27 czerwca Magiczne Ogrody Janowiec zapraszają codziennie.

Pełne wyniki Top Atrakcji 2020 zobaczyć można na stronie plebiscytu: https://www.topatrakcje.pl/2020/