Magiczne Ogrody czekają na dzieci

Pogoda to w tym roku nie jedyny argument do rozpoczęcia działalności. Drugim równie ważnym są regulacje związane z sytuacją sanitarną. Rodzinny Ogród Tematyczny Janowiec otworzył swe bramy jako jeden z pierwszych w kraju wśród tego typu placówek.

Za Magicznymi Ogrodami długo oczekiwany weekend. Wszystkie przygotowania sprawiły, że załoga Ogrodów otrzymała od swoich gości mnóstwo podziękowań. Oni też chcą podziękować odwiedzającym. Nie tylko dlatego, że się pojawili, ale także dlatego, że zachowali się bezpiecznie, a przy okazji zabawa była wspaniała. Jeśli macie państwo jakieś pytania, zapewne odpowiedzi na nie, znajdują się pod adresem www.magiczneogrody.com/pytania.

Tym, którzy wiedzą przypominamy, a tym którzy nie wiedzą informujemy, że do końca czerwca Magiczne Ogrody są dla Was dostępne w soboty i niedziele od 10:00 do 19:00.

Przed nami kolejny specjalny weekend z okazji Dnia Dziecka! Samo święto przypada co prawda w poniedziałek, ale Ogrody czekają na Was już w sobotę 30 maja. Jeśli namówicie rodziców na przyjazd do Janowca, to możecie mieć w tym roku dwa a może nawet trzy Dni Dziecka 🙂 Was, drodzy rodzice, namawiamy, żebyście odkryli w sobie i dopieścili swoje wewnętrzne dziecko, okazja jest wspaniała!

Magiczne Ogrody nie bez powodu tak się nazywają. To nie tylko nazwa, ale także atmosfera, piękna roślinność i bajkowe postaci, z Mordolami na czele, Jak wiecie ciągle obowiązuje zasada dystansu mordolowego, co oznacza, że bawimy się z nimi na odległość. Podobnie jak w dniu otwarcia, wszystkie zabawy będą odbywały się w kilkunastu punktach Ogrodu, aby uniknąć tworzenia się grup.

Czynne będą ogródki gastronomiczne i sklepy z pamiątkami, Zachęcamy Was do przyjazdu tuż po śniadaniu, wtedy na pewno uniknie się dużej ilości gości. Bilety warto kupić w internecie, bo wygodnie i taniej.