Łyżwiarskie szaleństwo czas zacząć

[Zdjęcia i film] Mieszkańcy Stalowej Woli i okolic mogą już korzystać ze sztucznego lodowiska na Placu Piłsudskiego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych lodowisko czynne jest siedem dni w tygodniu.

Na ten moment z pewnością czekali nie tylko najmłodsi mieszkańcy Stalowej Woli. 1 grudnia pierwsi łyżwiarze mieli okazję pojeździć na mobilnym lodowisku, znajdującym się przy ulicy 1 Sierpnia 9.

Jak co roku otwarciu lodowej ślizgawki towarzyszyły liczne atrakcje. Tym razem w klimaty retro stalowowolskich łyżwiarzy zabrali animatorzy z krakowskiego Teatru „Jedna Mina”.

Lodowisko będzie czynne do 28 lutego 2019 r. w dni powszednie od 15 do 21, natomiast w soboty, niedzielę i święta od 13 do 21. Ceny biletów i wypożyczenia takie same jak w roku ubiegłym. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.mosir.stalowawola.pl.