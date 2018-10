Łukasz Podstawski brązowym medalistą mistrzostw Polski

We Wrocławiu na obiektach Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki odbywały się w miniony weekend VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. W turnieju wystartowało 179 reprezentantów służb mundurowych z całego kraju. Rywalizacja odbywała się w trzech formułach walki: Kick Light, K-1 oraz Poinghfighting.

Z medalem z tej prestiżowej imprezy wrócił Łukasz Podstawski, który reprezentował KM PSP Tarnobrzeg oraz KW PSP Rzeszów. Były karetka, stoczył trzy walki w kategorii wagowej do 91 kg w formule full contact K1. Dwie wygrał jednogłośnie na punkty. W pierwszej pokonał Bartłomieja Kołodziejczyka z Wojskowej Sekcji Walki w Bliskim Kontakcie WSWBK Podhalańczyk, a w drugiej z Szymonem Adamczykiem, reprezentantem Straży Ochrony Kolei.

W walce o finał nasz kickbokser przegrał na punkty z Mateuszem Kubiszynem. Pochodzący z Lubaczowa zawodnik to pięciokrotny zawodowy mistrz Polski i mistrz świata w kickboksingu, we Wrocławiu reprezentował KKS Sporty Walki Poznań. Ostatecznie nasz zawodnik zdobył brązowy medal w kategorii wagowej -91 Kg w formule full contact K1

– To była walka bardzo cenna dla mnie – powiedział SZTAFECIE Łukasz Podstawski. – Pomimo tego, że przegrana, to otworzyła mi oczy, nad czym muszę jeszcze mocno pracować.

Łukasz Podstawski, który z karate kyokushin przestawił się na kickboxing, przygotowywał się do mistrzostw ze swoim trenerem klubowym Rafałem Toporowskim w stalowowolskim klubie Fabryka Zdrowia, od pewnego czasu współpracuje także z Rafałem Antończakiem z Rzeszowa .

