Łukasz Podstawski brązowym medalistą mistrzostw Polski

200 zawodników i 71 zawodniczek rywalizowało w VII Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, które odbyły się w Grand Chotowa Hotel Spa & Resort w Chotowej koło Dębicy.

W mistrzostwach, w trzech formułach: kick light, K-1 Rules i pointfighting wystartowali reprezentanci służb mundurowych: Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej (w tym OSP), Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

W zawodach startowała trzyosobowa reprezentacji Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego z dwoma reprezentantami Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu: mł. ogn. Łukaszem Podstawskim i sekc. Danielem Urbanikiem. Obaj zawodnicy wystartowali w formule K-1, w kategorii wiekowej do 91 kg.

Bardzo dobrze spisał się Łukasz Podstawski, który wywalczył brązowy medal. W pierwszym pojedynku rywalem naszego reprezentanta był Janusz Kaszczyński z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Walka dostarczyła oglądającym ogromny bagaż emocji. W pierwszej rundzie dominował Kaszczyński. Po jednym z jego uderzeń, sędzia zmuszony był przerwać walkę, bo z nosa Podstawskiego lała się ciurkiem krew. Nasz zawodnik nie przerwał walki i w następnych dwóch rundach, nie tylko odrobił straty, ale osiągnął przewagę, która zapewniła mu awans do strefy medalowej. Jego rywalem był Sebastian Dziama, reprezentujący Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Po wyrównanej walce, jemu sędziowie przyznali zwycięstwo.

– Do drugiego pojedynku, zastanawiałem się, czy w ogóle wychodzić, ponieważ kontuzja nosa dawała mi się mocno we znaki. Zebrałem jednak w sobie siły i podjąłem rywalizację. Pojedynek był bardzo wyrównany i zacięty. Jak powiedział mój trener, Rafał Toporowski, można było dać wygraną w obie strony. Sędziowie uznali, że lepszy był rywal i to on awansował do finału..

Daniel Urbanik odpadł po pierwszej walce. Wyeliminował go z turnieju reprezentant wrocławskiej Policji, Grzegorz Lenart (zdobywca złotego medalu).

Share 0 Share Share