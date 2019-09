Logistycy w Hiszpanii

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli realizuje projekt pt. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047863w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W dniach 26.05.2019-15.06.2019 do Hiszpanii wyjechała 16-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami kształcąca się w zawodzie technik logistyk.

Praktyki odbywały się w przyjaznej atmosferze w firmach logistycznych. Praktykanci zdobywali nową wiedzę i umiejętności i szlifowali język hiszpański. Spacery po Sevilli były ciekawe z uwago na szereg atrakcji turystycznych i zabytków:

– La Giralda – nieśmiertelny symbol Sewilli

– La Catedral de Sevilla – gotycka katedra

– Real Alcázar – Alkazar w Sewilli

– Barrio de Santa Cruz – dawna dzielnica żydowska

– Sewilla miastem mostów – Puente de Triana

– Plaza de España i Parque de Maria Luisa – zielona Sewilla

Praktykanci w chwili wolnej brali udział w wycieczkach, wspinali się na Gibraltar ,wybrali się do Portugalii, a dokładniej do Albufeiry. Albufeira to jedno z najbardziej turystycznych miejsc w Portugalii. Uczniowie zwiedzili stare miasto, a następnie poszli na odpoczynek na plaże, gdzie wspólnie spędzili czas na opalaniu się i pływaniu w oceanie.

Praktyki zagraniczne uwzględniają oczekiwania uczniów, które są związane z podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych przełamanie bariery językowej doskonalenie języka hiszpańskiego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, a także nawiązanie znajomości, mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami.