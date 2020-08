LiuGong zwalnia pracowników

Trwa procedura grupowego zwolnienia 96 osób w spółce LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli. Tymczasem związki zawodowe alarmują, że są wśród nich pracownicy będący jedynymi żywicielami rodzin i osoby z dużym stażem pracy.

Przypomnijmy: o konieczności zwolnień poinformował 13 lipca w specjalnym komunikacie Howard Dale, Przewodniczący Zarządu LiuGong Dressta Machinery. Jak napisał, wynikają one z trudnej sytuacji na rynku maszyn budowlanych: spadku sprzedaży i zamówień, jakie notuje firma, na co wpływ ma też światowa pandemia koronawirusa. Szacuje się np., że w 2020 r. LDM sprzeda tylko połowę z planowanych 335 maszyn.

Początkowo spółka zamierzała zwolni 120 osób (12 proc. załogi), ale 23 pracowników z rożnych względów odeszło już wcześniej. Wśród przewidzianych do zwolnienia jest teraz 54 pracowników umysłowych, 26 bezpośrednio produkcyjnych i 16 pośrednio związanych z produkcją. Jeśli odejdą za porozumieniem stron, to otrzymają, oprócz wszystkich należnych im z tego tytułu świadczeń, po 15 tys. zł odszkodowania. Związki zawodowe chciały też, by pracodawca nie zwalniał jedynych żywicieli rodzin i osób starszych, z dużym stażem pracy…

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 33 (13.08.2020)