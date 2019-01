Linka omal nie obcięła 15-latkowi głowy

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu zakończyła śledztwo prowadzone w związku z wypadkiem 15-letniego Dominika P. w miejscowości Biały Bór. Chłopiec jechał motorowerem przez prywatną posesję i najechał na rozwieszoną w poprzek drogi stalową linę, która wcięła mu się w szyję.

Do zdarzenia opisanego aktem oskarżenia doszło 11 kwietnia 2018 r.

– Małoletni pokrzywdzony, Dominik P., poruszając się na motorowerze drogą zlokalizowaną na terenie prywatnym, najechał na rozwieszoną w poprzek polnej drogi stalową linę, rozciągniętą pomiędzy dwoma metalowymi słupkami – informuje prok. Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Skutek najechania przez nastolatka na linę okazał się dla niego tragiczny. Stalowa lina wcięła się w jego szyję, w wyniku czego doznał rozległych urazów szyi, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu. Chłopiec miał rozciętą krtań, przełyk i tchawicę.

– Aktem oskarżenia, który został sporządzony w tej sprawie, została objęta 38-letnia Iwona O., właścicielka działki, na której doszło do wypadku oraz jej mąż 41-letni Tomasz O. – informuje prokurator.

– Małżonkowie O. zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie u kierowcy motoroweru Dominika P. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast u pasażera, Wojciecha Ś., lekkich obrażeń ciała oraz nieumyślne narażenie Wojciecha Ś. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wyżej wymienione przestępstwa oskarżeni spowodowali poprzez stworzenie i nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca stwarzającego niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego w postaci usytuowania w poprzek drogi polnej szlabanu z zawieszoną metalową linką – wyjaśnia prok. Andrzej Dubiel.

Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia, które są sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Zarzucone im przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu przekazała akt oskarżenia w sprawie Iwony i Tomasza O. do Sądu Rejonowego w Mielcu.