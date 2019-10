Lidera przetestuje Bukowa. Stal Gorzyce zamierza przerwać zwycięski marsz Sokoła Kamień

Przed nami 11. kolejka stalowowolskiej „okręgówki”. Najciekawiej zapowiadają się mecze w Jastkowicach i Gorzycach, gdzie zagrają zespoły, które jeszcze nie tak dawno, występowały w IV lidze.

Bukowa podejmie aktualnego lidera, Sokół Nisko. Gospodarze borykają się z problemami kadrowymi. Grający trener tej drużyny, Dariusz Bartnik, praktycznie co tydzień musi „kombinować” ze składem, ale nawet, jeśli będzie dysponował tylko jedenastoma zawodnikami, to zespół jest w stanie wygrać z każdym w tej lidze. Sokół stracił do tej pory punkty w Sokolnikach – przegrał 3:4 – i w Stalach, gdzie zremisował 1:1. Mecz odbędzie się w niedzielę, 13 października o godz. 15.

Drugim meczem, na którym nie powinni się nudzić piłkarscy kibice, będzie spotkanie Stali Gorzyce z Sokołem Kamień. Goście wygrali sześć ostatnich meczów. Zespół z Gorzyc wyjdzie na boisko opromieniony wysokim derbowym zwycięstwem na wyjeździe z Sokołem Sokolniki. Mecz w Gorzycach w sobotę, 12 października o godz. 15.

11. kolejka, 12 października: Stal Nowa Dęba – Francesco (11), Stal Gorzyce – Sokół Kamień (15), 13 października: Siarka II – Słowianin (11), Bukowa – Sokół Nisko (15), Zdziary – Transdźwig (15), Łowisko – Sokół Sokolniki (15), Pogoń – Brzyska Wola (15), Olimpia – Unia (15).