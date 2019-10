Lider z Rzeszowa zatrzymany przy Hutniczej

Bardzo miłą niespodziankę sprawili w sobotę juniorzy starsi Stali Stalowa Wola. Zespół trenera Krystiana Lebiody podejmował na Hutniczej lidera ligowej tabeli, Resovię i pokonał ją 1:0. Zwycięską bramkę zdobył w 64. minucie Szymon Grabarz. Była to pierwsza porażka rzeszowian w tym sezonie. We wcześniejszych jedenastu meczach, odnieśli dziewięć zwycięstw a dwa mecze zremisowali. W pierwszym meczu obu drużyn w Rzeszowie, padł taki sam wynik, ale wtedy cieszyli się resoviacy. Po ostatniej kolejce nasza Stal zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 22 punktów. Prowadzi Resovia – 29 pkt, druga jest Siarka – 26 pkt. W najbliższej kolejce juniorzy starsi Stali jadą do Krosna, a na zakończenie rundy jesiennej podejmą Igloopol Dębica.

Nie poszli w ślady starszych kolegów juniorzy młodsi, którzy także zmierzyli się z liderem tabeli – DAP-em Dębica i przegrali 0:3.

Juniorzy starsi

STAL – SMS RESOVIA 1:0 (0:0)

1-0 Grabarz (64)

STAL: K.Moskal – Mazurek (60 Kersten), Kowal, S.Gnatek, B.Gnatek (35 Wojtusik), Lebioda, F.Moskal, Czerepak (70 Białas), Kaleta, Grabarz.