Lider kontra wicelider

Zbliżamy się do finiszu w rozgrywkach stalowowolskich lig amatorskich. Już tylko dwie kolejki rundy zasadniczej pozostało do rozegrania siatkarzom. Sprawa pierwszego miejsca wyjaśniła się już dosyć dawno – Samaksu już nie dogoni nikt – a i drugiego w tabeli Konsbudu też już nikt z tego miejsca nie zrzuci. Natomiast do ostatka trwać będzie walka o miejsce trzecie pomiędzy WP-Transferem, Fachowcem i Leśnikiem. „Gajowi” postarali się w ostatniej kolejce o miłą niespodziankę. Pokonali w pięciu setach Konzbud. W najbliższą sobotę ich rywalem będzie Fachowiec i wynik tej konfrontacji może mieć ostateczne rozstrzygnięcie w końcowym rozrachunku. W tym samym dniu dojdzie do spotkania na szczycie, Samax kontra Konzbud.

SWVA. Wyniki 12. kolejki: Samax – BHP Tomasz Mazur/Stella 3:1 (24:26, 25:23, 25:8, 25:14), Konzbud – Leśnik 2:3 (25:16, 19:25, 25:16, 18:25, 9:15), Fachowiec – Zarzecze 3:0 (25:16, 25:18, 25:20). W meczach rozegranych awansem: Dwójka – WP–Transfer 0:3 (24:26, 16:25, 14:25), Dwójka – Zarzecze 3:0 (25:12, 25:19, 25:16

13. kolejka, 8 lutego: WP-Transfer – BHP T.Mazur/Stella (10.40), Samax – Konzbud (12.20), Fachowiec – Leśnik (14).

SWBA. Wyniki 9. kolejki: Med-Bud – HSW Narzędziownia 91:54, Stella – Martwe Piksele 55:80.

10. kolejka, 8 lutego: Stella – Met-Bud (16), HSW Narzędziownia – Martwe Piksele (17.15).