Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zaprasza wystawców, artystów, rękodzielników i koła gospodyń wiejskich do udziału w kiermaszu wielkanocnym. Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat MCK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Kiermasz wielkanocny to corocznie organizowane wydarzenie ściśle związane ze świętami wielkanocnymi.