Leżajsk: Przeniosą miejskie przedszkole

Zapadła ostateczna decyzja w sprawie przeniesienia przedszkola miejskiego „Promyczek” (na zdjęciu) w Leżajsku. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 stycznia podjęto „uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Promyczek” w Leżajsku ul. Mickiewicza 27, poprzez przeniesienie jego siedziby”. Maluchy rozpoczną edukację w nowym miejscu od 1 września 2019 roku.

Przedszkole, które usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ogródka Jordanowskiego zostanie przeniesione do budynku znajdującego się w kompleksie Szkoły podstawowej nr 1 w Leżajsku, przy ulicy Grunwaldzkiej. – Przekształcenie polegać będzie na przeniesieniu do budynku przy Szkole podstawowej nr 1, przy ulicy Grunwaldzkiej, w którym zaplanowano adaptację budynku pod potrzeby przedszkola. Zmiana polepszy dzieciom warunki kształcenia i opieki. Szkoła podstawowa i przedszkole tworzą Zespół szkolno-przedszkolny nr 1 i proponowana zmiana do budynku oddalonego od obecnej siedziby o 300 metrów ułatwi organizację i zracjonalizuje koszty utrzymania – powiedział Inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Leżajsku, Janusz Orłowski.

Przedszkole będzie przeniesione do specjalnie tam przygotowanego budynku, gdzie będzie lepiej i bezpieczniej. Dzieci nie będą musiały chodzić do ścisłego centrum miasta, przy najbardziej ruchliwej ulicy pozbawionej dogodnego wjazdu i wyjazdu. W nowym budynku ma zostać przygotowanych 5 sal, co pozwoli utrzymać dotychczasowe 5 oddziałów. Struktura zatrudnienia także nie ulegnie żadnej zmianie.

Radna Stanisława Bobowska zapytała w jaki sposób zostanie zagospodarowany budynek po przedszkolu, na co odpowiedział burmistrz – Wiemy w jakich warunkach pracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i on zostanie najprawdopodobniej tam przeniesiony. Chcielibyśmy by znalazło się tam miejsce też dla Klubu Seniora – mówił burmistrz Ireneusz Stefański.

Radni jednogłośnie poparli przeniesienie przedszkola.