Leżajscy seniorzy obchodzili jubileusz

[Zdjęcia] Działający przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku Klub Seniora to zrzeszenie kilkudziesięciu osób, które odznaczają się twórczą pasją, kreatywnością i niezwykłą chęcią do działania. Leżajskich seniorów można było podziwiać 22 października, kiedy to z okazji jubileuszu 10-lecia swojego istnienia wystawili sztukę „Seniorka szuka męża”.

Uroczysty jubileusz poprowadziła reżyserka spektaklu Agnieszka Rydz i Bernadeta Szałajko – aktorka z Grupy Teatralnej „Baratario”. Dzieje leżajskiego Klubu Seniora przedstawiła w wierszowanym poemacie jego członkini Stanisława Pawul. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała brawurowo odegrany przez seniorów spektakl „Seniorka szuka męża”. Rozterki bohaterki zostały przedstawione w niezwykle komiczny sposób – przedstawienie było często przerywane oklaskami i wybuchami gwałtownego śmiechu.

Oprócz wrażeń artystycznych nie mgło zabraknąć życzeń i podziękowań, które spłynęły na ręce reprezentantki Klubu Józefy Więcław oraz pracowników MCK, którzy przyczynili się do działalności i rozwoju Klubu. Uroczystości dopełnił wjazd na estradę olbrzymiego, jubileuszowego tortu.

Klub Seniora powstał w 1985 roku, ale działalność została zawieszona po kilku latach. Reaktywacji w 2008 roku dokonała Marta Zdeb. Od tej pory seniorzy spotykają się regularnie, organizują różnego rodzaju imprezy i wieczorki towarzyskie, w tym wycieczki krajoznawcze i wspólne wyjścia na basen. W ramach spotkań funkcjonuje grupa śpiewacza pod nazwą „Alebabki”, która z powodzeniem występowała na scenach w Leżajsku i okolicach. Dodatkową mobilizacją do działania był projekt „Aktywny Trzeci Wiek na Ziemi Leżajskiej”, realizowany przez MCK w 2010 roku. W ramach działań związanych z projektem seniorzy mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach: warsztaty rękodzieła artystycznego, nauka śpiewu, kurs tańca towarzyskiego, spotkania literacko – poetyckie, historyczno – turystyczne, a także szereg wykładów tematycznych.