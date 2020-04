Legalny bukmacher – jak go znaleźć

Zakłady bukmacherskie mogą być zarówno ciekawą rozrywką, jak i dodatkowym sposobem na zdobycie paru złotych do wypłaty. Zanim jednak wpadniemy w szał obstawiania wyników meczy, spotkań i sparingów, powinniśmy wybrać sobie odpowiedniego bukmachera i platformę do typowania zakładów. Po czym poznać, że dany operator działa w Polsce zgodnie z prawem?

Na świecie istnieje wiele firm, które oferują możliwość obstawiania zakładów wzajemnych, jednak zdecydowana większość z nich nie jest w Polsce legalna i jeżeli zależy nam na ochronie naszych pieniędzy oraz braku problemów z fiskusem, nie powinniśmy korzystać z ich usług. Co jednak świadczy o tym, że jeden operator działa u nas zgodnie z naszym prawem, a inny nie? Najważniejszą rzeczą jest tutaj konieczność pozyskania odpowiedniej licencji, która sprawia, że bukmacher może oferować swoje usługi na terenie naszego kraju. Taki podmiot musi również mieć wypracowany, wdrożony i działający sposób na odprowadzenie podatków od wygranych tak, aby użytkownicy nie mieli problemów z późniejszym rozliczeniem.

Istnieje wiele stron w internecie, które są poświęcone zakładom i opisują również firmy działające u nas zgodnie z prawem. Bardzo użytecznym narzędziem może też być ranking legalnych bukmacherów, gdzie bez żadnego problemu sprawdzimy, czy interesująca nas platforma do zakładów jest warta naszej uwagi. Pod korzystanie z pewnych źródeł możemy podpiąć również oficjalne strony rządowe i wykazy firm, które uzyskały niezbędny do legalnej rozgrywki komplet dokumentów. Jeżeli zdecydujemy się na wybranie bukmachera z takiej listy mamy pewność, że nasz depozyt, jak i wygrane będą bezpieczne i zostaną nam wypłacone, gdy tego zażądamy.

Legalnie działający bukmacher posiada przede wszystkim zezwolenie na działalność od Ministra Finansów. Numer tego zezwolenia powinien być umieszczony na stronie operatora, tak samo jak musi być łatwy do znalezienia przez użytkowników poruszających się po serwisie. Drugim warunkiem jest posiadanie strony w domenie .pl, a także odpowiednia polityka względem odprowadzania podatków od wygranych. Dane firmy zajmującej się zakładami wzajemnymi powinny być również dostępne na stronie, łatwe do znalezienia i sprawdzenia, tak aby każdy potencjalny lub obecny użytkownik nie miał problemu ze znalezieniem tych informacji.