Lecznica zamknięta dla odwiedzających

W poniedziałek w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa dotycząca procedur bezpieczeństwa wdrażanych w lecznicy w związku z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem na świecie i w Polsce.

W szpitalu powołany został kilkunastoosobowy zespół złożony m.in. z lekarzy, pielęgniarek epidemiologicznych, którego celem jest ocena bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem, podejmowanie niezbędnych działań i wdrażanie procedur i poleceń chociażby ze strony wojewody czy wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Dyrektor szpitala Edward Surmacz poinformował, że lecznica jest przygotowana pod względem proceduralnym w razie pojawienia się pacjenta zakażonego wirusem. Zapewnił także, że szpital na obecną chwilę dysponuje zapasami odzieży ochronnej, maskami i niezbędnymi środkami dezynfekującymi, które objęte są reglamentacją.

W Stalowej Woli zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach obowiązuje już od ponad tygodnia, nie był on jednak respektowany przez mieszkańców. Stąd apel dyrekcji o rozsądek i stosowanie się do wszystkich zaleceń i ograniczeń w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia wirusem. – Do zespołu poradni można wejść z jednej strony, do laboratorium z drugiej strony. Wejścia do szpitala są tylko dwa: od strony SOR-u i drugiej izby przyjęć. Zakaz odwiedzin nie był do końca respektowany. Te oddziały, które mogą być zamknięte są fizycznie zamknięte, na innych oddziałach są ustawione parawany, żeby ograniczyć wejścia osób postronnych. Jest to dla dobra osób, które przychodzą i które są na oddziałach – podkreślał dyrektor Surmacz.

Przy obydwu wejściach do lecznicy przygotowane zostały specjalne strefy dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Tam pacjent z objawami takimi jak gorączka, duszności, kaszel zgłasza się dzwoniąc dzwonkiem. Na miejscu przeprowadzany jest wywiad, pacjent jest izolowany i podejmowane są dalsze kroki zgodne z przyjętymi procedurami.

Decyzją wojewody podkarpackiego oddział dermatologii, a w drugiej kolejności okulistyka na wypadek barku miejsc na podkarpackich oddziałach zakaźnych będą przejmowały ich rolę.