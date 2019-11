Lech Poznań rywalem „Stalówki” w Totolotek Pucharze Polski

We wtorek, 5 listopada w siedzibie PZPN, odbyło się losowanie 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski. W pierwszej wylosowanej parze los skojarzył Stal Stalowa Wola z siedmiokrotnym mistrzem Polski i pięciokrotnym zdobywcą Pucharu Polski – Lechem Poznań.

Tak się akurat składa, że końcem września minęło 10 lat od pamiętnego zwycięstwa naszej drużyny z Lechem Poznań w 1/16 Remes Puchar Polski. Zespół prowadzony wtedy przez trenera Janusza Białka, wyeliminował „kolejorza” rzutami karnymi. Wcześniej, zapewnił sobie awans po wygranej z Wisłą Płock 2:1.

Lech przyjechał na Hutniczą w najsilniejszym składzie. Trener Jacek Zieliński desygnował do gry wyjściowym składzie największe swoje gwiazdy. W bramce stanął Jasmin Burić, w obronie Bartosz Bosacki i Ivan Djurdjević, w pomocy Sławomir Peszko, Dmitri Injac oraz Semir Stilić, a w taku Robert Lewandowski. W tamtym jednak meczu, kapitan aktualnej reprezentacji Polski i jeden z najlepszych napastników świata, nie… istniał. Pieczołowicie się nim zaopiekowali: Jacek Maciorowski i Bartłomiej Piszczek. „Lewy” oddał tylko jeden strzał na bramkę Stali, w pierwszej części dogrywki, ale Wietecha nie miał problemów z obroną. Kilka miesięcy później Lewandowski został najskuteczniejszym piłkarzem polskiej ekstraklasy (18 goli) a jego Lech mistrzem Polski.

Na koniec wróćmy do pamiętnych rzutów karnych, które dały Stali awans do 1/8 finału Pucharu Polski.

Pierwszą „jedenastkę” wykonywała Stal. Igor Migalewski pokonał mocnym uderzeniem Jasmina Buricia. W odpowiedzi Tomasz Wietecha obronił strzał Ivana Djurdjevicia. Na 2-0 podwyższył prowadzenie Stali, Paweł Wasilewski, a po nim, naszego bramkarza pokonał Bartosz Bosacki. W trzeciej serii Buricia oszukał Jacek Maciorowski, a Wietecha wygrał pojedynek z Dmitrijem Injacem. Do kolejnej próby podszedł Cezary Czpak. I trafił, i nasza drużyna rozpoczęła na środku boiska taniec radości…

W następnej rundzie Stal przegrała w Sosnowcu z Zagłębiem 0:3 i zakończyła pucharową przygodę.

10 lat temu…

STAL – LECH 0:0 (rzuty karne 4:1)

Stal: Wietecha – Wieprzęć, Piszczek, Maciorowski, Lebioda – Gilar (46 Mykhalczuk), Uwakwe, Krawiec (65 Migalewski), Trela (77 Szymiczek) – Czpak, Wasilewski.

Lech: Burić – Wojtkowiak, Kikut, Bosacki, Djurdjević – Peszko, Injac, Stlić (46 Gancarczyk), Zapotoka (111 Kamiński) – Lewandowski, Mikołajczak (65 Rengifo).

Sędziował Mariusz Trofiniec (Kielce). Żółte Kartki: Wasilewski, Trela, Peszko, Injac, Gancarczyk. Czerwone: Gancarczyk (115. minuta, faul), Peszko (120. minuta, druga żółta). Widzów 5000.

Zestaw par 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski (na pierwszym miejscu gospodarze): Stal Stalowa Wola – Lech Poznań, Lechia Gdańsk – Zagłebie Lubin, GKS Tychy – ŁKS Łódź, Cracovia – Raków Częstochowa, Legia II Warszawa – Piast Gliwice, Błekitni Stargard – Stal Mielec, Górnik Łęczna – Legia Warszawa, Miedź Legnica – Stomil Olsztyn. Mecze zaplanowano na 3.4 i 5 grudnia.