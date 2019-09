Lampy LED w obiektach przemysłowych? Rozwiewamy Twoje wszelkie wątpliwości!

Nowoczesne oprawy typu LED stanowią idealną alternatywę dla przestarzałych lamp sodowych lub metahalogenowych. Wymiana oświetlenia na luminację przemysłową z zastosowaniem diod LED to nie tylko sposób na zmniejszenie poboru energii, ale także na zwiększenie bezpieczeństwa Twoich pracowników. Prezentujemy wszystkie zalety instalacji ledowych lamp w obiektach przemysłowych.

Szereg zalet pozwolił technologii LED na pokonanie lamp sodowych i halogenów

Idealnym rozwiązaniem rozświetlającym wszelkiego rodzaje hale produkcyjne, magazyny i duże warsztaty jest oświetlenie przemysłowe LED. Ogromne zalety płynące z zainstalowania tego typu luminacji sprawiły, że nowoczesny sposób dostarczania światła skutecznie wyparł przestarzałe lampy sodowe lub halogenowe, które wydajnością pracy nawet nie zbliżają się do aktualnie stosowanych opraw wewnętrznych.

Wiązka światła wydobywana z nowoczesnych opraw typu LED charakteryzuje się bardzo mocnym światłem o białym zabarwieniu. Dzięki temu, świetnie sprawdza się nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz ogromnych pomieszczeń, które wymagają oświetlania nawet najbardziej niedostępnych zakamarków. Dużą zaletą tego typu luminacji jest także żywotność diod. Mogą one pracować przez ponad 50 tysięcy godzin. To wynik blisko dwukrotnie lepszy od rezultatów osiąganych przez lampy halogenowe i sodowe, stosowane w magazynach i halach produkcyjnych jeszcze kilka lat temu. Ledowe oprawy generują także dużo mniejsze koszty. Mimo, iż kwota zakupu reflektorów okazuje się wyższa od konkurencyjnych rozwiązań, to maksymalnie ograniczony pobór energii elektrycznej sprawia, że nowoczesne oświetlenie przemysłowe LED jest bardzo tanie w eksploatacji. Wysokiej jakości lampy wewnętrzne dostępne w asortymencie NowaLed posiadają także certyfikaty IP oraz IK świadczące o odporności na wodę i uderzenia.

Zobacz, dlaczego oświetlenie przemysłowe LED warto zainstalować w Twoim magazynie

Obiekty przemysłowe to miejsca, które od zawsze potrzebowały odpowiedniej mocy światła. Ogromne hale pozbawione jakiegokolwiek dostępu do światła dziennego to duże pole do popisu dla nowoczesnych opraw typu LED. Wydajność oraz konkurencyjna jakość wiązki wydobywanej przez diody sprawiają, że tego typu luminacja gwarantuje odpowiednie bezpieczeństwo podczas pracy. Nie bez znaczenia jest także efektywność wykonywanych działań. Wiele badań wskazuje na to, że poprawne oświetlanie magazynów, hal produkcyjnych i dużych warsztatów wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracowników znajdujących się wewnątrz obiektu.