Kwitnie azalia pontyjska

W rezerwacie Kołacznia, koło Woli Zarczyckiej w powiecie leżajskim, kwietnie jedna z najrzadszych roślin w Polsce. Ojczyzną różanecznika żółtego Rhododendron luteum, zwanego również azalią pontyjską jest Azja Zachodnia. Na terenie Woli Zarczyckiej, na niewielkiej wydmie, znajduje się uznawane dotychczas za jedyne w Polsce naturalne stanowisko tej rośliny.

Azalia pontyjska należy do rodziny wrzosowatych. Dorasta do 3 metrów. Żółte okazałe kwiaty pojawiają się w maju. Kwitnienie trwa do 3 tygodni. Dotychczas uważano, że w naszych warunkach klimatycznych roślina ta nie jest zdolna do rozmnażania się z nasion, a jedynie odroślowo. Jednak w 2011 r. w odległości kilkuset metrów, w tym samym kompleksie leśnym, odkryto nowe stanowisko tej rośliny.

Stanowisko tej rośliny zostało odkryte przez miejscowego nauczyciela, a opisane przez prof. Mariana Raciborskiego w 1909 r. Po wojnie w 1948 r. stanowisko to uznano za zabytek przyrody, a w 1957 r. utworzono tam rezerwat przyrody Kołacznia o powierzchni 0,1 ha, co czyni go najmniejszym rezerwatem przyrody w Polsce. W tym roku przypada 60. rocznica utworzenia rezerwatu przyrody Kołacznia.

Azalia pontyjska jest objęta ochroną ścisłą i umieszczenia w Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych oraz Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Gatunek ten wymieniony jest również w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej. W 2008 r. stanowisko różanecznika włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako obszar Kołacznia PLH180006