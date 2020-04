Kwarantanna? Odbierz bezpłatny kod do serwisu Legimi i czytaj!

Podczas domowej kwarantanny wcale nie trzeba się nudzić. Setki najnowszych tytułów bestsellerowych autorów, wiele dzieł klasycznych, lektury szkolne, bogate spectrum podręczników akademickich i cenionych publikacji naukowych o szerokim zakresie tematycznym, a wszystko dostępne natychmiast na urządzeniu mobilnym. Jako e-book lub w wielu wypadkach jako audiobook. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli już kolejny miesiąc oferuje swoim czytelnikom darmowy dostęp do katalogu Legimi. Co miesiąc przez cały 2020 rok MBP ma do rozdysponowania 10 kluczy z bezpłatnym dostępem do czytelniczego serwisu. Oczywiście biblioteka jest obecnie zamknięta, ale kody można odebrać wysyłając maila na adres: bgkm@mbpstalowawola.pl

Za darmo z Legimi możemy korzystać przez miesiąc, a po tym czasie czytelnik może zwrócić się do biblioteki po kolejny kod, choć biblioteka nie daje gwarancji, że ci sami czytelnicy będą co miesiąc otrzymywać kolejne kody Legimi. Obowiązuje prosta zasada – kto pierwszy ten lepszy.

– Liczba kodów dostępnych w bibliotece jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby otrzymujące kody muszą być czytelnikami biblioteki zarejestrowanymi w systemie bibliotecznym, bez blokad na koncie czytelniczym. W mailu należy podać imię i nazwisko oraz nr karty czytelnika – wyjaśniają szczegóły pracownicy MBP. Za marzec w puli MBP ma jeszcze 4 kody do rozdania (należy je aktywować do 31.03), za kwiecień czytelnicy do dyspozycji mają 10 kodów (te należy aktywować najpóźniej w ostatni dzień kwietnia). Jeden czytelnik może odebrać tylko jeden kod, a te wydawane są osobom od 16. roku życia.

Dostaniemy darmowy kod na bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków, co dalej? Czytelnik powinien wejść na stronę www.legimi.pl/podkarpackie oraz wpisać otrzymany w bibliotece unikatowy kod dostępu do serwisu. Założyć darmowe konto Legimi (zarejestrować się jednorazowo w serwisie, podając nazwę użytkownika, hasło i e-mail). Po prawidłowej rejestracji czytelnik otrzymuje dostęp do biblioteki liczącej ok. 60.000 e-booków i audiobooków. Czytelnik „wypożycza” książki do czytania i kieruje je na własną wirtualną półkę – klika na zakładkę „Ebooki i audiobooki”, a następnie na okładkę wybranej książki i wybiera opcję „dodaj na półkę”. W okresie ważności kodu, czytelnik może wielokrotnie wchodzić na konto https://www.legimi.pl/ i wybierając „Zaloguj”, dodawać kolejne książki do czytania na własną wirtualna półkę.

Jak czytać książki z serwisu Legimi pobrane na wirtualną półkę? Użytkownik może czytać książki na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie: czytniku, tablecie, smartfonie lub komputerze. Na urządzeniach tych powinna być zainstalowana bezpłatna aplikacja „Legimi”, dostępna do pobrania na stronie https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/ lub poprzez sklepy dedykowane urządzeniom mobilnym. Uwaga! – nie można czytać e-booków z pakietu „Legimi dla bibliotek” na czytnikach Kindle.