Kuźnia zrewanżowała się Siarce

W ostatniej kolejce drugiej rundy sezonu zasadniczego juniorzy starsi Kuźni Stalowa Wola pokonali w swojej hali Siarkę Tarnobrzeg.

Przed meczem niewielu było takich, którzy wróżyli sukces ekipie trenera Romana Prawicy. W pierwszym meczu jego drużyna przegrała w Tarnobrzegu różnicą 35 punktów (55:90).

W środę w zespole Siarki wystąpiło kilku zawodników z pierwszej drużyny: Pawełek, Jadaś, Dominik, Saramak, Golecki. Ich obecność miała zagwarantować gościom zwycięstwo także w rewanżu, w hali przy ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli.

Mecz od początku do końca był wyrównany. Rozpoczął go celną „trójką” Michał Godawski, ale kolejne 9 pkt z rzędu zdobyła Siarka i utrzymywała prowadzenie przez pierwsze dwie kwarty. W trzeciej odsłonie tarnobrzeżanie zaczęli przeważać i odskoczyli na osiem „oczek”, ale wtedy kolejny celny rzut „za trzy” oddał Godawski, za chwilę, po przechwycie kosza zdobył Michał Sobol i Kuźnia wróciła do gry.

Początek czwartej kwarty należał do Sobola, który zdobył 7 pkt z rzędu. W 33. minucie był remis 52:52. Trzy minuty później wygrywała Siarka 61:56. Gospodarze nie poddali się jednak, zaczęli agresywnie bronić, zmuszając rywali do błędów i przyniosło to zamierzony efekt. W ostatnich trzech minutach meczu Siarka nie zdobyła już punktów, Kuźnia dopisała ich 9, i po końcowej syrenie jej koszykarze mogli radować się ze zwycięstwa.

KUŹNIA – SIARKA 65:61 (13:18, 23:19, 9:11, 20:13)

KUŹNIA: Sobol 24 (1×3), Kindlik 14 (1×3), Godawski 9 (2×3), Siembida 9 (1×3), Gortych 3 oraz Piszcz 4, Bzdoń 2, Flisiak, Grochowina.

SIARKA: Saramak 16, Jadaś 10, Rokosz 5, Pawełek 3, Niezgoda oraz Golecki 10, Dominik 10 (1×3), Kurzyński 3, Paruch 2, Bąska 2, Podleśny.

Sędziowali: Marcin Bartuś i Paweł Partyka.