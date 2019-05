Kuba Niemiec po raz drugi na „pudle” w Race Day

Kuba Niemiec, kierowca rajdowy ze Stalowej Woli, zajął drugie miejsce w kolejnych zawodach z cyklu Race Day na torze Moto Park Ułęż.

W pierwszych tegorocznych zawodach z tego cyklu, które rozgrywano na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej, reprezentant Automobilklubu Stalowa Wola, zajął trzecie miejsce. W miniony weekend, 17-latek i prowadzony przez niego Citroen Saxo VTS, zameldowali się w Ułężu koło Ryk i tam przystąpili do walki na profesjonalnym torze rajdowym Ośrodka Doskonalenia Technik Jazdy. Po raz pierwszy w roli pilota wystąpił Aleksander Bogusławski z Kraśnika. Wcześniej towarzyszył Kubie tata, Jerzy Niemiec.

– Zmiana pilota, to była nasza wspólna decyzja, moja i taty. Ma to służyć mojemu rozwojowi i po tym starcie w Ułężu jestem pełen optymizmu – mówi Jakub Niemiec.

Warunki pogodowe w Ułężu były zbliżone do tych z pierwszej rundy, czyli deszczu nie zabrakło… Już podczas podróży rozpętała się burza.

– Jak tylko dojechaliśmy, zrzuciliśmy auto z lawety i zapadła decyzja o zmianie kół na „deszczówki”, oczywiście VR3 W3 od Extreme – Performance Tyres – relacjonuje stalowowolski kierowca. – Podczas startu do pierwszej sesji, trasa zaczęła przesychać i auto mocno „pływało”. Zrobiliśmy czas 3:19,276. Po zjeździe podjęliśmy decyzje i z pomocą „Opony do Sportu”, przekreciliśmy koła na „semi slicki” i ogień na trasę. „Saxofonik” zachowywał się jak typowy „czterołap”! Serio. Po radach od Olka i poprawie toru i płynności jazdy, zeszliśmy z czasem na 3:06,324. Co ciekawe udało się pogonić parę mocnych BMW i kilka mocnych subaru. Byłem w szoku, ponieważ ten tor był bardzo szybki, a nasz samochodzik był jednym ze słabszych w całej stawce startujących.

Ostatecznie Jakub Niemiec zajął drugie miejsce w klasie FWD 1600 (Front Wheel Drive), dając się wyprzedzić jedynie Tomaszowi Lewczukowi w CRX. To świetny wynik i znakomity prognostyk przed kolejnymi startami w tym sezonie.

– Dziękuje Olkowi za prawy fotel. Stary, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dziękuję panu Krzysiowi Kaliszowi za pomoc z transportem i na miejscu, i dziadziowi za kibicowanie w Ułężu, a także Dawidowi Janeczce z Motorsport i jego tacie Jackowi za wspaniałą atmosferę i pomoc. Specjalne podziękowania kieruję do pana Jacka Krupy, dyrektora zarządzającego w firmie Superior Industries. Wasza pomoc jest nieoceniona. Bez was, nie byłby w stanie osiągać takich sukcesów.

Kolejne zawody, trzecie w tym sezonie z cyklu Race Day, 6 czerwca na torze Kielce.