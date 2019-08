Kuba Niemiec na podium w czeskiej Kopřivnicy

Kolejny udany start zaliczył stalowowolski kierowca rajdowy, 17-letni Jakub Niemiec. W rozgrywanych w Czechach na Pogórzu Morawsko-Śląskim zawodach z cyklu Kopr Cup 2019 zajął, wspólnie z pilotem Dawidem Janeczko drugie miejsce w klasie do 2000 ccm i trzecie w klasyfikacji aut napędzanych na jedną oś, w efekcie szóste miejsce w klasyfikacji generalnej na 40 startujących załóg.

– To był nasz ostatni z zaplanowanych startów w tym sezonie mówi Kuba Niemiec. – Zawody odbywały się na poligonie testowym ciężarówek Tatra w Koprivnice. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Po pierwsze dlatego, że udało nam się tam pojechać, po drugie, zebrać cenne doświadczenie na zagranicznym obiekcie, a po trzecie stanąć na podium. Rzecz, która mnie najbardziej jednak cieszy to fakt, że mimo mojego krótkiego stażu i małego doświadczenia w dziedzinie motorsportu, małej liczby przejechanych kilometrów, potrafiliśmy się z marszu pokazać z dobrej strony. Trzymaliśmy cały czas wysokie tempo, czasy, które wykręcaliśmy, okazały się bardzo konkurencyjne w naszej klasie pojemnościowej, jak również w klasyfikacji generalnej na tle wszystkich samochodów. Na początku to pomyśleliśmy nawet, że zepsuła się… fotokomórka i że to jakiś błąd, lecz to się działo naprawdę. Zadowolony jestem również z tego, że mogliśmy się w Czechach porównać z zawodnikami startującymi na codzień na Śląsku, jak również z lokalnymi matadorami znającymi ten obiekt dosłownie na pamięć. My byliśmy tam po raz pierwszy. Zebraliśmy sporo doświadczenia i przybliżyło nas to do startów już na tych wymarzonych odcinkach specjalnych. Nastąpi to jednak dopiero wtedy, kiedy odbiorę prawo jazdy. Chciałbym po raz kolejny podziękować mojemu sponsorowi, firmie Superior Industries za wyciągnięcie ręki w moją stronę i za zaufanie. To dzięki wam, mogę realizować swoje marzenia i mogę się rozwijać. Mam nadzieje, że nie zawiodłem was w tym debiutanckim sezonie i będziemy kontynuowali naszą współpracę w następnym. Dziękuję również „Sztafecie” i wszystkim pozostałym moim patronom medialnym oraz kibicom. Mam od was ogromne wsparcie i czuję to na każdych zawodach. Dziękuję z całego serca.