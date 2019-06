Kuba i jego „saksofonik” po raz trzeci na podium zawodów Race Day

Trzeci start i trzecie podium dla Jakuba Niemca, kierowcy rajdowego ze Stalowej Woli. W sobotę reprezentant Automobilklubu Stalowa Wola zajął drugie miejsce w III rundzie Scriptum Race Day na torze Kielce w Miedzianej Górze. Do zwycięzcy stracił zaledwie…0,1 sekundy! Stalowowolanin jechał swoim Citroenem Saxo VTS, startował w klasie FWD (Front Wheel Drive) 1600 cc, a jego pilotem był Aleksander Bogusławski z Kraśnika.

To kolejne z rzędu drugie miejsce tej załogi w zawodach z cyklu Race Days 2019. W połowie maja Niemiec z Bogusławskim zameldowali się na drugiej pozycji na torze Moto Park Ułęż, a przypomnijmy, że w pierwszym swoim starcie, Kuba, którego pilotował tata, Jerzy Niemiec, zajął trzecie miejsce w I rundzie KTD Scriptum Race Days, która rozgrywano na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej.

– To były szalone zawody – opowiada Kuba Niemiec. – Po całym dniu walki z samochodem i tej właściwej walki na torze, zajęliśmy drugie miejsce, i to jest najważniejsze, ale będziemy mieli, co wspominać po tym wypadzie do Kielc. Od samego rana mieliśmy problem z hamulcami. Przez chwilę rozważaliśmy powrót do domu. Robiło się niebezpiecznie i zastanawialiśmy się, czy jest sens ryzykować. Jednak udało nam się uporać z tym problemem i wtedy okazało się, że nasze tempo jest dobre i jedziemy, jako najszybsza ośka 1600. Do ostatniej sesji prowadziliśmy w swojej klasie o 0,1 sekundy nad bardzo mocną i z bardzo fajną skrzynią Hondą, lecz na ostatnim okrążeniu przedziurawiliśmy…. bak i wyciekło nam całe paliwo. Zaczęło lać się na mocno rozgrzany wydech i niewiele brakowało, a stanęlibyśmy w ogniu. No i już nie udało mi się dojechać do mety i poprawić okrążenia. Suma sumarum, przegrałem tylko 0,1 sek. Na 2,5 km to nic! Trudno, taki jest motosport. Do domu wracamy nie tylko z pucharem za drugie miejsce, ale także z ogromnym bagażem doświadczeń. Dużo się na kieleckim torze nauczyłem. Jeszcze słowo o… oponach – dla wtajemniczonych. Petarda! Dziękuje wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki.

Tu możesz obejrzeć najszybszy przejazd Kuby na torze w Kielcach: