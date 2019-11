Bardzo wiele osób znaczących i ważnych dla Stalowej Woli i regionu, pożegnaliśmy w ciągu ostatniego roku. Chronologicznie, od lokalnego barda-samouka, przez nauczycieli, duchownych, lekarzy, związkowców, kombatantów, po zasłużonego działkowca (piszemy o nich na str. 16-17).

A wśród nich odeszło do wieczności kilka wyjątkowych postaci: legendarny bokser; znany ksiądz-poeta; prezes Huty Stalowa Wola; żołnierz, alpinista i nurek w jednym, bijący rekord świata w głębokości zanurzenia; twórca oraz pierwszy szef hucianej i regionalnej „Solidarności”. Wspomnijmy więc tych, którzy odeszli…

LUCJAN TRELA

Legendarny bokser Stali Stalowa Wola, olimpijczyk z Meksyku, gdzie stoczył słynną walkę z późniejszym mistrzem olimpijskim i mistrzem świata wszech wag zawodowców, Georgem Foremanem. Najsłynniejszy sportowiec w dziejach naszego miasta, uwielbiany przez kibiców w całej Polsce. Niski (172 cm), krępy pięściarz, walczący często w charakterystycznym przysiadzie. Pięciokrotny mistrz Polski w wadze ciężkiej, popularny „Lucek” zmarł 12 lutego, w szpitalu powiatowym w Stalowej Woli.

Urodził się 25 czerwca 1942 roku w Turbi. Przygodę ze sportem zaczynał od piłki nożnej. Jednak za namową trenera Ludwika Algierda, mając 15 lat zamienił zieloną murawę na ring, i rozpoczął systematyczne treningi w Stali Stalowa Wola. Pierwszą oficjalną walkę stoczył w 1959 r., a już rok później został mistrzem Polski juniorów. Potem, jako żołnierz, przez dwa lata (1962-64) boksował dla wojskowego klubu Bieszczady Rzeszów.

Po powrocie z wojska, kontynuował karierę bokserską w Stali Stalowa Wola, pracując jednocześnie w HSW. W 1965 roku stanął na najniższym stopniu podium, rozgrywanych w Krakowie mistrzostw Polski. Rok później wywalczył mistrzostwo Polski we Wrocławiu. Potem, jeszcze czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski wagi ciężkiej. Ponadto, broniąc barw Stali Stalowa Wola, był drużynowym wicemistrzem Polski (1973) oraz trzykrotnym zdobywcą brązowego medalu (1965, 1974, 1975). Dwukrotnie startował w Mistrzostwach Europy, kończąc je na ćwierćfinałach. Był też 16-krotnym reprezentantem Polski w latach 1966-74.

16 października 1968 r., na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku, Lucjan Trela stoczył najsłynniejszą walkę swego życia, z czarnoskórym Georgem Foremanem. Mimo, że przegrał – sędziowie punktowali zwycięstwo Amerykanina 4:1 – to był jedynym, który nie uległ mu w tym turnieju przez nokaut, a po tej walce o Treli usłyszał cały bokserski świat.

Stoczył w swojej karierze 274 walki, z których 222 wygrał, 11 zremisował, 40 przegrał, a 1 walka nie została rozstrzygnięta (dyskwalifikacja obydwu zawodników).

W listopadzie 2008 r., z okazji 85-lecia Polskiego Związku Bokserskiego, 70-lecia Stalowej Woli i 40. lecie walki Treli z Foremanem, w Stalowej Woli odbyła się wielka pięściarska gala z udziałem dawnych polskich gwiazd boksu. Miał w niej uczestniczyć także i Foreman. Na nakręconym w maju filmiku, Amerykanin mówił: – Pamiętam cię, Trela. Pobiłeś mnie ostatnim razem, ale prawdziwy mecz jest przed nami. Kocham cię. Ostatecznie jednak Foremna na gali nie było.

Po zakończeniu bokserskiej kariery, Lucjan Trela wrócił do swojej ukochanej piłki nożnej, i przez lata był m.in. kierownikiem sekcji piłkarskiej w ZKS Stal Stalowa Wola. W 2008 r. został trenerem-koordynatorem w sekcji bokserskiej Feniks, w ramach MOSIR-u w Stalowej Woli. Pięć lat później przeszedł na emeryturę. W 1976 roku władza państwowa uhonorowała go tytułem „Zasłużony Mistrz Sportu”, a w roku 1979 otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Stalowej Woli”. Trzykrotnie (1970, 1971,1975) wygrywał plebiscyt „Sztafety” (wtedy „Socjalistycznego Tempa”) na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli, a w 2000 r. bezapelacyjnie zdobył tytuł „Najpopularniejszego z Najpopularniejszych” laureatów naszego plebiscytu.

Lucjan Trela został pochowany 15 lutego w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Ksiądz dr MARIAN BALICKI

Poeta i duszpasterz. Proboszcz u świętego Floriana w Stalowej Woli, budowniczy kościoła i twórca sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Zginął tragicznie 5 marca 2019 r. w wypadku samochodowym. Czy zawsze w miłości/ odchodzi się za wcześnie – pisał w jednym ze swych wierszy.

Urodził się w 1952 r. w Dobkowicach k. Jarosławia. Wspominał, że od dzieciństwa marzył, by zostać franciszkaninem, ale los sprawił, że ostatecznie poszedł do seminarium w Przemyślu i został księdzem diecezjalnym (podobnie jak jego młodszy brat Jan).

Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1977 r. w katedrze w Przemyślu. Pierwszą jego parafią była Stobierna k. Rzeszowa, a zaraz potem (1979-82) trafił do… Stalowej Woli, do parafii Matki Bożej Królowej Polski, stąd do Nowej Dęby, by po ośmiu latach kapłaństwa, czyli – jak na kościelne praktyki awansu dość szybko – w 1985 r. zostać proboszczem w tarnobrzeskiej Wielowsi (tam, gdzie w 1999 r. lądował helikopter z Janem Pawłem II). Od 1992 r. ks. prałat Marian Balicki był proboszczem i dziekanem w Nisku, w parafii św. Józefa, by listopadzie 2008 roku, w Stalowej Woli, w parafii św. Floriana przejąć probostwo od ks. Jana Kozioła.

– We współczesnych czasach, to Jan Paweł II pokazał nam Jezusa miłosiernego, tę niesamowitą drogę miłosierdzia – mówił wtedy „Sztafecie”. Dzięki jego staraniom, po rozbudowie kaplicy św. Anny, w 2015 r. powstał tu nowy kościół pw. Źródło Bożego Miłosierdzia. Proboszcz Balicki podejmował zresztą wiele różnych inicjatyw, dbał zarówno o materialną substancję parafii (generalny remont kościoła św. Floriana i jego otoczenia), jak i o jej duszpasterski i kulturalny wymiar (wspólnoty i ruchy parafialne, czasopismo „Floriański Płomień”).

I oczywiście pisał wiersze. Debiutował w 1971 r. wierszem „Madonna” na łamach „Przewodnika Katolickiego”. Publikował swe utwory w wielu czasopismach, m.in. na łamach „Sztafety”. Wydał 13 tomików, ostatni, „Czas na miłość”, w 2018 r., jego wiersze znalazły się także w trzech antologiach.

Gdy rozmawialiśmy w czerwcu 2017 r., z okazji 40-lecia kapłaństwa, przytoczył na koniec taki fragment swego wiersza: – Tak mało mamy czasu na miłość/ Jedna chwila i całe życie.

Ale szczególnie profetycznie brzmi urywek innego wiersza. – Biegnę przez życie/ Do niebieskich Aten/ Jak maratończyk wiary/ (…) Biegnę przez życie od Maratonu grzechu/ Do jasności wschodzącego Słońca/ Biegnę/ Niech pęknie serce.

5 marca, kierując samochodem, tuż przed wypadkiem miał zawał serca… Księdza Mariana Balickiego pożegnaliśmy 9 marca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ADAM FRAŃCZAK

Trzeci z kolei prezes Huty Stalowa Wola, odkąd ta w 1991 r. została spółką akcyjną. Przyniósł firmie czas względnego uspokojenia po burzliwym okresie rządów swego poprzednika. Odszedł ze spółki po trzech latach prezesury. Był człowiekiem mocno związanym ze Stalową Wolą, choć nie pochodził z tego miasta. Zmarł 1 marca 2019 r.

Urodził się 2 stycznia 1945 roku w Rzeszowie. Tutaj uzyskał maturę w liceum ogólnokształcącym, a w 1968 r. ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale maszyn roboczych i pojazdów Politechniki Warszawskiej. Od sierpnia 1970 r. rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola w Dziale Głównego Konstruktora. Z początkiem 1975 r. dyrektor naczelny HSW Zdzisław Malicki mianował go głównym konstruktorem Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola.

Po utworzeniu w 1975 r. przy HSW Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych, został tu zastępcą dyrektora d.s. rozwoju konstrukcji. Przez lata wdrażał, kierował i nadzorował rozwój konstrukcji wielu wyrobów produkowanych przez Hutę: ładowarki, ciągniki gąsienicowe, dźwigi, zespoły napędowe, wozy bojowe dla wojska. W tamtym czasie stalowowolskie konstrukcje wyróżniały się nowoczesnością i niezawodnością, dzięki czemu Huta stała się jednym z największych eksporterów w Polsce.

W grudniu 1992 roku przeszedł z OBRMZiT do HSW SA na stanowisko dyrektora d.s. rozwoju, a w marcu 1995 r. został powołany na prezesa zarządu-dyrektora generalnego Huty Stalowa Wola. Na tym stanowisku, mimo że był inżynierem mechanikiem, forował technicznie zapóźniony Zakład Hutniczy. Za jego prezesury uruchomiono m.in. nowoczesną linię Ciągłego Odlewania Stali, przeprowadzono modernizację stalowni i walcowni. Wtedy też wprowadzano do produkcji nowe modele ładowarek kołowych i spycharek. Ze stanowiska prezesa odszedł 9 lutego 1998 r., gdy odwołała go Rada Nadzorcza. Do Huty już nie wrócił.

Był nie tylko znakomitym inżynierem, ale też prawym, spokojnym człowiekiem, życzliwym dla ludzi, ceniącym sobie rodzinę. Pogrzeb Adama Frańczaka odbył się 4 marca 2019 r., na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli. Jest trzecim dyrektorem naczelnym Huty (po Bronisławie Chudzyńskim i Stanisławie Bitikasie) pochowanym w Stalowej Woli.

STANISŁAW KRUPKA

Jeden z założycieli NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli, pierwszy przewodniczący tego związku w Hucie i pierwszy szef Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska, potem przez lata związany z filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zmarł 23 lipca w Rzeszowie.

Urodził się 28 kwietnia 1953 roku w Stalowej Woli. Tu w 1976 r. zdał maturę w LO, a w 1977 r. podjął studia zaoczne na Politechnice Rzeszowskiej. Przerwał je w gorącym roku 1980, gdy zaangażował się w działalność związkową i tworzenie w Hucie Stalowa Wola struktur NSZZ „Solidarność”. W HSW pracował od 1974 r. na Narzędziowni jako galwanizer, a następnie frezer. W Hucie był pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej nowego związku, a potem pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska. Jako delegat uczestniczył w pierwszym zjeździe „Solidarności” w 1981 r. w gdańskiej hali Olivia.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany 13 grudnia 1981 r. w Załężu, potem w Kielcach i w Łupkowie. Zwolniony z internowania 7 grudnia 1982 r. Powrócił do pracy w Hucie Stalowa Wola. W latach 80. wielokrotnie był zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa i poddany przesłuchaniom. Od 1983 r. działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W latach 1985-1988 był tu słuchaczem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej.

W sierpniu 1988 r. uczestniczył w wielkim strajku w Hucie Stalowa Wola o legalizację „Solidarności”. Po jej przywróceniu, w latach 1989-92 był członkiem władz Regionu Ziemia Sandomierska. W 1990 r. odszedł z Huty Stalowa Wola i został dyrektorem administracyjnym Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. W latach 90. był też aktywny w pracy społecznej: współorganizował Związek Bezrobotnych w Stalowej Woli, działał w Fundacji Uniwersyteckiej i Akcji Katolickiej, a w latach 1998-2001 był prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Sandomierzu. W 1994 r. został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Z tego stanowiska odszedł w maju 1995 r. i wkrótce też zrezygnował z mandatu radnego.

Stanisław Krupka został pochowany 27 lipca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

SEBASTIAN MARCZEWSKI

Był nazywany „stalowym człowiekiem ze Stalowej Woli”. Stąd też wziął się jego przydomek – „Iron Diver”. Żołnierz 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, weteran wojny w Afganistanie, alpinista, nurek głębinowy. 6 lipca 2019 r. zszedł na rekordową głębokość 333,3 m w wodach włoskiego jeziora Garda. Na powierzchnię już nie wypłynął…

Młodszy chorąży Sebastian Marczewski urodził się 3 czerwca 1978 roku w Tarnobrzegu. Do Szkoły Chorążych Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu wstąpił 28 sierpnia 2000 roku. 29 czerwca 2002 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej i rozpoczął służbę w Brygadzie Artylerii. W 3. Batalionie Ratownictwa Inżynieryjnego (obecnie 3. Batalion Inżynieryjny w Nisku) służył od 17 lipca 2003 roku.

Od 11 października 2009 r. do 13 kwietnia 2010 r. żołnierz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W czasie afgańskiej misji został ranny i doznał poważnego urazu kręgosłupa. W 2011 roku odznaczono go „Gwiazdą Afganistanu”.

Jego życiową pasją była wspinaczka. Jeszcze przed wypadkiem na misji zdobył połowę Korony Świata. Dwukrotnie wszedł samotnie zimą na Mont Blanc, ponadto zdobył Kilimandżaro w Tanzanii i najwyższy szczyt Kaukazu – Elbrus. Po długiej rehabilitacji odzyskał sprawność, jednak nie w takim stopniu, by powrócić do wspinaczki. Poświęcił się więc swojej drugiej pasji – nurkowaniu.

Po raz pierwszy usłyszała o nim cała Polska, kiedy w lipcu 2016 r. przepłynął wzdłuż po dnie jeziora Hańcza. Nurkował przez 467 minut, osiągając głębokość 103 metrów. To był wyczyn, jakim nikt wcześniej nie mógł się poszczycić. 5 lipca 2017 r. dokonał jeszcze bardziej spektakularnej rzeczy. Na włoskim jeziorze Garda zszedł na głębokość 241 metrów, ustanawiając rekord Europy służb mundurowych w nurkowaniu na głębokość.

Następnym dokonaniem Sebastiana Marczewskiego miało być ustanowienie absolutnego rekordu świata w nurkowaniu głębokościowym. Chciał zejść na głębokość 333 metrów. Przygotowania do tego wyczynu trwały wiele miesięcy. Wybór znów padł na Gardę. Po raz ostatni Sebastian Marczewski zanurzył się w wodach włoskiego jeziora 6 lipca br. „Zameldował” się na rekordowej głębokości 333,3 m, na powierzchnię jednak już nie wypłynął. W oficjalnym komunikacie wydanym przez jego zespół podano, że „podczas wynurzania nastąpiło tragiczne w skutkach zaplątanie się w linę”. Łódź ratownicza przy pomocy sonaru namierzyła ciało nurka na głębokości około 170 metrów.

Sebastian Marczewski został pochowany 5 sierpnia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli. Jego pogrzeb odbył się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W ostatnim pożegnaniu żołnierza uczestniczyła rodzina, przyjaciele, dawni towarzysze broni, koledzy z niżańskiego garnizonu, mieszkańcy Stalowej Woli.

W trakcie uroczystości odczytano list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Zgodnie z jego decyzją, Sebastian Marczewski został pośmiertnie awansowany na starszego chorążego sztabowego.