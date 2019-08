Kto na IzoArenie przypilnuje Wojciechowskiego?

Przed nami mecz Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna. Spotkanie 7. kolejki II ligi odbędzie się na stadionie w Boguchwale, w sobotę (31 sierpnia) o godz. 17.

W meczu tym zadebiutuje w roli pierwszego trenera Stali, Szymon Szydełko. Będzie to czwarte w tym sezonie spotkanie „Stalówki” rozgrywane na IzoArenie. Żadnego jeszcze nasza drużyna nie wygrała. Przegrała z Resovią 1:3 i Błękitnymi 0:1 oraz zremisowała bezbramkowo z Gryfem.

Górnik to wymagający rywal, wymieniany przed sezonem wśród kandydatów do awansu. Jedenastka z Łęcznej dobrze zaczęła, od wyjazdowego zwycięstwa z Garbarnią 1:0 (Paweł Wojciechowski). Dwa następne mecze zremisowała, w domu z Lechem II 0:0 i w Polkowicach 1:1 (Aron Stasiak). W 4. kolejce piłkarze trenera Kieresia schodzili z boiska bez punktów. Komplet wywalczyła na ich terenie Elana, wygrywając 3:1 (Dominik Lewandowski). W kolejnym spotkaniu górnicy byli bliscy wywalczenia trzech punktów na stadionie Widzewa. Do 78. minuty, po dwóch trafieniach Wojciechowskiego, wygrywali 2:0. Wtedy sprawy w swoje… nogi wziął Marcin Robak. Najpierw zdobył kontaktową bramkę, a dwie minuty później, tak naciskał w walce o piłkę młodego bramkarza Górnika, że ten praktycznie sam wepchnął sobie futbolówkę do swojej bramki. Mecz zakończył się remisem 2:2. W ostatniej kolejce, ekipa z Łęcznej okazała się lepsza w górniczych derbach, pokonując GKS Katowice 1:0. Jedynego gola strzelił, już w 3. minucie Paweł Wojciechowski. Ten sam piłkarz na początku drugiej połowy nie wykorzystał rzutu karnego.

W ubiegłym sezonie Stal pokonała w Boguchwale Górnika 2:1. Po raz pierwszy bramkarz gości wyjmował piłkę ze swojej bramki, po samobójczym uderzeniu Pawła Sasina, drugi raz po strzale z jedenastu metrów Michała Mistrzyka. W pierwszym meczu Górnik wygrał 2:0 (Wojciechowski 2). Także w dwóch sparingach rozegranych w 2019 roku, dwukrotnie lepsza była jedenastka z Łęcznej. W lutym wygrała na sztucznym boisku w Stalowej Woli 3:1. Hat-tricka zaliczył Robert Pisarczuk, który latem przeniósł się do Ślęzy Wrocław. W drugim towarzyskim spotkaniu, rozegranym w Łęcznej przed rozpoczęciem sezonu 2019/20 Górnik wygrał 1:0. Gola strzelił w ostatnich sekundach gry Jakub Zagórski.