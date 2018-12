Ksiądz oskarżony o molestowanie stanie przed sądem

Od 2 do 12 lat więzienia może grozić Stanisławowi M., byłemu proboszczowi parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lipie. 58-letni ksiądz został oskarżony o trzy przestępstwa dotyczące doprowadzenia małoletnich pokrzywdzonych poniżej 15 roku życia do poddanie się innym czynnościom seksualnym.

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu 28 listopada skierowała do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi parafii w Lipie.

– Do pierwszego z przestępstw opisanych w akcie oskarżenia doszło wiosną 2004 roku w Otroczu (przed przeniesieniem do Lipy, ksiądz Stanisław M. pełnił tam posługę kapłańską – przyp. red.), natomiast kolejne czyny zostały popełnione w Lipie i miały miejsce w sierpniu 2006 roku oraz w kwietniu 2018 roku. Stanisław M. ostatecznie przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zbieżne z relacjami przedstawianymi przez osoby pokrzywdzone – informuje prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Podczas postępowania przygotowawczego oskarżony był tymczasowo aresztowany. Tymczasowy areszt został przedłużony do 3 stycznia 2019 r.