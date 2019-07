Krzysztof Kwasiżur i jego poemat podkarpacki „Wrzosowisko”

[Zdjęcia] 27 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie, które bohaterem był poeta Krzysztof Kwasiżur. Spotkanie było okazją do promocji kolejnej książki literata zatytułowanej „Wrzosowisko. Poemat podkarpacki”.

Bohater czwartkowego spotkania, czyli Krzysztof Kwasiżur urodził się w Przemyślu, a obecnie mieszka w Furmanach koło Sandomierza. To poeta młodego pokolenia, prozaik, krytyk literacki, felietonista i autor tekstów wielu piosenek. W swoim dorobku artystycznym może pochwalić się czterema tomikami poezji, licznymi publikacji w czasopismach społeczno–kulturalnych i literackich. Jest również pomysłodawcą i redaktorem naczelnym „Przemyskiej Loży Artystycznej” – czasopisma i Spółdzielni Artystycznej oraz członkiem RSTK w Przemyślu i SL „Witryna” w Stalowej Woli.

– „Wrzosowisko” miało być z początku wierszem do następnego mojego dzielonego tomiku pod tytułem „Ołtarz mój”. Legenda o zatopionym mieście funkcjonowała już od wieków w mojej miejscowości i urzekła mnie do tego stopnia, że zapragnąłem napisać wiersz o uciekającej na wrzosowiska dziewczynie. Kiedy zacząłem pisać wsiąknąłem, w tę historię. Gdy miałem już 5-6 stron zacząłem drążyć temat. Żeby pisać w staropolszczyźnie trzeba było się tej staropolszczyźnie przyjrzeć i od nowa uczyć. Gdy z tego wiersza zrobiło się 30 stron, to czułem, że to będzie większa sprawa. Kiedy zrobiło się tych stron 40, pojawiły się przypisy, które objaśniają czytelnikowi sens konkretnych słów, zwrotów. Wtedy już wiedziałem, że to będzie poemat – mówi autor „Wrzosowiska” Krzysztof Kwasiżur…

