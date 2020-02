Krzysztof Faraś wraca na trasy GSMP

Stalowowolski kierowca wyścigowy Krzysztof Faraś wraca w tym roku do rywalizacji w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.

Krzysztof Faraś wystartuje swoją Hondą Civic Type r w czterech z sześciu eliminacji GSMP, zaczynając od wyścigu górskiego w Załużu (19-21 maja) koło Sanoka. Kolejnymi wyścigami w jakich weźmie udział będą: Magura (19 czerwca), Limanowa (31 lipca) oraz Korczyna (18 sierpnia).

– Powoli zaczynam przygotowania do sezonu 2020 – mówi Krzysztof Faraś. – Wystartuję dobrze mi znaną Hondą Civic, jednak przejdzie ona kilka modyfikacji, dzięki którym będę w stanie rywalizować na wysokim poziomie z moimi kolegami z klasy. Liczę na wsparcie kibiców ze Stalowej Woli i całej Polski, i zapraszam do śledzenia moich poczynań na trasach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

Fot. ArkadiuszBar.pl Photography

