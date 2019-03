Krótsza odsiadka dla pedofila

Nie 8,5 ale 6 lat spędzi w więzieniu Mariusz C., pedofil recydywista ze Stalowej Woli. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Tak czy inaczej, zboczeniec prędko wolności nie ujrzy. Na podstawie tzw. „ustawy o bestiach” po zakończeniu odsiadki trafi do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, gdzie przebywa między innymi Mariusz Trynkiewicz.

Przypomnijmy, Mariusz C. w lipcu 2016 roku opuścił zakład karny w Rzeszowie Załężu, gdzie odsiadywał 10-letni wyrok za czyny pedofilskie. Wcześniej odbywał 5-letnią odsiadkę, również za przestępstwa seksualne wobec dzieci.

Kiedy po raz ostatni opuszczał więzienie, dyrektor zakładu karnego złożył wniosek o zastosowanie wobec pedofila tzw. „ustawy o bestiach”. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał Mariusza C. za osobę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (tzw. ustawa o bestiach – przyp. red.). Orzeczono o umieszczeniu go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Zanim jednak zapadło prawomocne orzeczenie w tej sprawie, Mariusz C. zdążył ponownie wejść w konflikt z prawem…

Więcej w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 10 (7.03.2019)