Królowa Magicznych Ogrodów

Każdy ogród zmienia wraz z porami roku, teraz właśnie trwa pora kwitnienia róż, powszechnie nazywanych królowymi. Jak zatem nazwać inne piękne kwiaty, których nie brakuje w Janowieckim Ogrodzie? Na szczęście są jeszcze inne tytuły – księżna, księżniczka, cesarzowa, imperatorowa, caryca, monarchini, imperatorowa…

Spróbujmy sobie teraz wyobrazić, że nasza królowa to panna na wydaniu, a ogrodnik próbuje ją zdobyć.

Podobno róża jest kluczem do kobiecego serca.

Historia tego pięknego kwiatu ma wiele tysięcy lat. Legenda głosi, że uznawana za najpiękniejszą kobietę świata, starohinduska bogini Lakszmi, narodziła się w rozkwitającym pąku róży o 108 dużych i 108 małych płatkach. Ujrzał ją bóg Wisznu i zdumiał się pięknem róży i śpiącej w niej bogini. Boskim pocałunkiem obudził dziewczynę i pojął za małżonkę. Od tego też momentu róża stałą się świętym kwiatem i jednocześnie symbolem boskiej tajemnicy. I jakoś tak się złożyło, że róże zawsze związane były z kobietami, boginiami, świętymi.

W starożytnym Egipcie były poświęcone Izydzie, bogini płodności i opiekunce rodzin. Zmarli otrzymywali koronę z róż zwaną „świętymi różami abisyńskimi”. Kwiaty były także główną ozdobą wiszących ogrodów Babilonu. Starożytni Grecy uważali je za symbol Afrodyty, bogini miłości. Róża powstała razem z boginią z piany, z krwi Afrodyty, która zraniła się w stopę biegnąc do Adonisa. Róża była rośliną powszechnie uprawianą. Królową kwiatów nazwała ją Safona. Już wtedy znano jej właściwości lecznicze i kosmetyczne.

Antyczni Rzymianie uczynili róże niemal świętymi, stała się symbolem miłości i radości życia.

Na Bliskim i Dalekim Wschodzie róże stanowiły surowiec do produkcji bardzo cenionego i poszukiwanego olejku różanego.

Ogrodowe zaloty

Róża jest królową i jak każda kobieta jest wymagająca i trzeba wielu starań, żeby była piękna. Jak mówi Robert Samborski, Magiczny Ogrodnik – Róża jest znana od bardzo dawna, ale dopiero od ok. trzystu lat trwają prace, których celem jest nie tylko piękno tego kwiatu i produkcja nowych odmian, ale także sprawienie aby był odporny na różne choroby, których nazwy powodują ciarki na plecach: mączniak, czarna plamistość, rdza czy szara pleśń. Róża należy do kwiatów, który ma niezliczoną ilość odmian, można je liczyć w tysiącach. W ogrodach, także w Magicznym, cieszą nas te wielkokwiatowe. Żeby je uzyskać, potrzebna była długa, mozolna praca polegająca na selekcji krzewów, a później poprzez celowe krzyżowanie powstawały mieszańce miedzyodmianowe. I takie kwiaty mają cechy rodziców, dziadków i dalszych pokoleń – dodaje Samborski

Jakie są te nasze piękności ? Kochają słońce, ale nie zbytnio prażące i nie lubią deszczu i cienia. Potrzebne zatem jest właściwe stanowisko na którym się je posadzi i dobór odmian w związku z zimorodnością. Główne kwitnienie róż przypada na przełom czerwca i lipca. Po nim, przycina się krzewy usuwając stare przekwitłe kwiaty, pędy odrastają i w ciągu 6-7 tygodni zakwitają ponownie. Powtórzmy, że róże są wymagające i powinny mieć, jak kobieta parasol przeciw deszczom i słońcu. W zimie, z powodu przymrozków wymagają obsypywania ziemią nasady pędów. Krótko mówiąc nie są to krzewy dla amatorów.

W końcu wyobraźmy sobie zaloty zakochanego ogrodnika, który chce zdobyć taką piękną, wymagająca i kapryśną być może pannę! Co musi zrobić, żeby osiągnąć sukces?

Oddajmy głos panu Robertowi: – Zalotnik musi wiedzieć czego chce. Nie zawsze to co się podoba, spełnia nasze oczekiwania. Można zawsze znaleźć pannę mniej wymagającą, wybór jest naprawdę duży. Jednak zapytany, czy zdarzyło mi się dostać kosza przy zalotach, odpowiem, że porażki w mojej pracy wynikały głównie ze złej pogody – deszczowej lub upalnej. Choć można powiedzieć, że kolce są rodzajem odrzucenia 🙂

Wszystkich wybierających się do Magicznych Ogrodów Janowiec, kierujemy do miejsc, w których mogą zobaczyć różane kwiaty: mijając rozrabiające Mordole po wejściu do Ogrodu, zobaczymy je po prawej stronie. Kolejne miejsce znajdziemy między stawem z tratwami a kolejką i przy wodospadzie na samej górze.