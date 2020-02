Koszykarki PSP 3 w Stalowej Woli zagrają w finale wojewódzkim

W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu rozegrano półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt. Turniej zakończył się zwycięstwem koszykarek PSP 3 w Stalowej Woli. Drużyna prowadzona przez trenera Artura Karlika zapewniła sobie awans do finału wojewódzkiego wygranymi nad PSP Malinie 30:9 i PSP 11 Dębica 32:8. Do końcowego rozrachunku zaliczono także zwycięstwo „trójki” z PSP Skopanie 11:8 w finale rejonowym.

Reprezentacja szkoły: Oliwia Dec (klasa 8 c), Karina Burdzy (8 c), Anna Straszewska (8 b), Amelia Tarka (7 b), Emilia Pogoda (7 b), Julia Chramęga (7 a), Kinga Oczak (7 c), Julita Pacuła (7 a), Izabela Kołacz (7 a). Opiekun zespołu Artur Karlik.

