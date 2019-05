Koszykarki PSP 3 Stalowa Wola wicemistrzyniami Podkarpacia

Drużyna dziewcząt z PSP 3 w Stalowej Woli zdobyłą wicemistrzostwo województwa podkarpackiego w koszykówce dziewcząt. Finał wojewódzki Igrzysk Dzieci rozegrano w Leżajsku.

Nasz zespół, pomimo kłoptów kadrowych, świetnie spisał się w półfinale, w którym pokonał PSP Lesko. Mecz miał niezwykle emocjonujący przebieg. Po trzech kwartach na tablicy wyników widniał wynik remisowy. W ostatniej kwarcie stalowowolanki pokazały charakter i serce do gry, a także umiejętności techniczne, które zadecydowały o tym, że po syrenie końcowej, to one mogły radować się ze zwycięstwa 42:31, i z awansu do finału. W spotkaniu o „złoto” nasza drużyna musiała uznać wyższość zdecydowanego faworyta finałów, gospodarza turnieju PSP Wierzawice 15:48.

PSP 3 Stalowa Wola występowała w składzie: Julia Chramęga, Izabela Kołacz, Emilia Pogoda, Amelia Tarka, Kornelia Budziło, Kinga Oczak, Martyna Pałka, Wiktoria Smusz, Aleksandra Kilian, Elwira Skrzypek, Angelika Straszewska. Opiekunem zespołu jest trener Artur Karlik.

