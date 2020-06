Koronawirus: Kolejny przypadek w powiecie stalowowolskim

W niedzielę, 14 czerwca, Wojewódzki Inspektor Sanitarny potwierdził 20 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Podkarpaciu. Wśród osób chorych jest mieszkaniec powiatu stalowowolskiego.

To starszy mężczyzna obecnie hospitalizowany. Najwięcej bo aż 9 przypadków stwierdzono w powiecie jarosławskim, to siedmiu mężczyzn i dwie kobiety. Po dwa przypadki zakażenia w powiatach rzeszowskim, przeworskim i strzyżowskim oraz w samym Rzeszowie. Po jednym zachorowaniu w powiatach łańcuckim i przemyskim. Zmarły też kolejne dwie osoby zakażone koronawirusem. To starsi mężczyźni z powiatów leżajskiego i jarosławskiego. Liczba zgonów z powodu COVID 19 wzrosła więc do 40 a liczba stwierdzonych zakażeń na Podkarpaciu do 458. Liczba osób które wyzdrowiały wynosi 343.