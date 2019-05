Korona wygrywa po raz dziewiąty. Stal przegrywa z nowym trenerem

Porażki zanotowały nasze drużyny w IV lidze podkarpackiej. Sokół opromieniony zwycięstwem wyjazdowym nad Izolatorem, przegrał z Rycerzami Wiosny, czyli Koroną Watkem Rzeszów. Było to dziewiąte z rzędu zwycięstwo rzeszowskiej drużyny w tej rundzie. Jedyną bramkę zdobył w tym spotkaniu były piłkarz m.in. Stali Stalowa Wola, Tomasz Wanat.

Stal na mecz z do Jarosławia pojechała z nowym trenerem. Tomasza Rychela zastąpił Artur Szkutnik, który jesienią prowadził Sokoła Nisko. Jeżeli niżanie nie utrzymają się w IV lidze, bo Stal już pogodziła się ze spadkiem, to trener Szkutnik zaliczy w jednym sezonie dwa spadki…

W Jarosławiu Stal, mimo osłabienia kadrowego, zagrał dobry mecz, ale po raz kolejny musiała pogodzić się z porażką.

Sokół Nisko – Watkem Korona Bendiks Rzeszów 0:1 (0:0)

0-1 Walat (56)

Sokół: Drzymała – Wojtak, Maciorowski, Sławecki, Sudoł 5 (65 Szpyra, 66 Szewc) – Buda, Drelich(85 Lewiński), Stępień (80 Sulich), Miśko – Miazga, Juda. Trener Rafał Leśniowski.

Korona: Pawlus – Gołda, Siwyj, Siudy, Padiasek – Buszta (66 Bieniasz), Bober (80 Sarzyński), Skiba, Przybyło – Szagała (73 Kuca), Walat.

Sędziował Gancarz (Krosno). Żółte kartki: Sudoł, Stępień, Juda – Pawlus, Gołda, Siudy, Walat. Widzów 200.

JKS Jarosław – Stal Gorzyce 2:1 (0:1)

0-1 Dec (16 – rzut karny), 1-1 Pawlak (66 – rzut karny), 2-1 Saramak (73)

JKS: Lis – Ptasznik, Gwóźdź, Saramak, Sobolewski – Pilch (26 Świecarz, 46 Piróg), Bańka (46 Kopcio), Brodowicz, Rabczak (70 Ciurko) – Oziębło, Pawlak.

Stal: Baran – Wojtanowski, Syguła, A.Nowak, K.Nowak – Dec, Stelmach, Falasa, Toś – Lipiec (79 Przepiórka), Szymanek.

Sędziował Szydełko (Rzeszów). Żółte kartki: Gwóźdź, Saramak, Soboleski – Baran, Syguła, K.Nowak, Szmanek. Widzów 150.