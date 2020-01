Kornelia będzie operowana w Rzymie

4-letnia Kornelia z Kępia Zaleszańskiego zostanie zoperowana w rzymskiej Klinice Bambino Gesu. Rodzice dziewczynki, która urodziła się ze złożoną wadą serca w końcu doczekali się wyznaczenia terminu operacji początkowo planowanej w niemieckim Munster.

O dziewczynce z charakterystyczną rudą czupryną i zawadiackim uśmiechem pisaliśmy na łamach „Sztafety” na początku ubiegłego roku. Wówczas to rodzice dziewczynki dowiedzieli się, że operacja, która może uratować jej życie, kosztuje około 40 tysięcy euro. Apelowaliśmy o wsparcie dziewczynki i dzięki pomocy wielu osób dobrej woli, udało się w ciągu 3 tygodni zebrać potrzebną kwotą. Gotowość finansowa rodziców Kornelki nie wystarczyła jednak, aby termin operacji został wyznaczony natychmiast. Na wiadomość ze szpitala w niemieckim Munster, gdzie Kornelka została zakwalifikowana do operacji, do dziś nie doczekali się decyzji o przyjęciu 4-latki na oddział….

