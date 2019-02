Konzbud marzy o rewanżu

W 12. kolejce Stalowowolskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Samax pokonał Konzbud i wciąż liczy się w walce o mistrzowski tytuł. Spotkanie świetnie ułożyło się dla nowego lidera – prowadzący w tabeli WP-Transfer przełożył swój niedzielny mecz z Leśnikiem na inny termin – który wygrał dość łatwo pierwszego i drugiego seta, i szykował się, żeby w ten sam sposób rozstrzygnąć kolejną partię, lecz nie doszło do tego, bo niespodziewanie Konzbud przebudził się i to on dominował w trzeciej i czwartej odsłonie, doprowadzając do remisu 2:2. W tie-breaku, bardzo wyrównanym, więcej sił zachował Samax.

W najbliższej kolejce Konzbud zagra z WP-Transferem i zapewne zechce mu się zrewanżować za porażkę w pierwszym meczu. Zresztą, jeżeli siatkarze Konzbudu wciąż myślą o wygraniu SWVA, nie mogą tego spotkania przegrać.

SWVA. Wyniki 12. kolejki: Fachowiec – BHP/Stella 3:0 (25:17, 25:17, 25:23), Samax – Konzbud 3:2 (25:14, 25:18, 17:25, 17:25, 15:13), WP-Transfer – Leśnik ALS – mecz przełożony, zalegle spotkanie: Konzbud – Stella 3:0 (25:17, 25:17, 25:23).

13. kolejka, 9 lutego: BHP/Stella – Samax (9), Leśnik ALS – Fachowiec (10.45), WP-Transfer – Konzbud (12.30).