Konto wyczyścili do zera

Wszystko zaczęło się od wiadomości, która przyszła do Michała (imię zmienione na potrzeby artykułu) o 4 nad ranem z informacją, że przyporządkowany do jego konta na Allegro adres e-mail został zmieniony. Potem było już tylko gorzej, okazało się bowiem, że z konta bankowego mężczyzny zniknęły wszystkie pieniądze. Mimo powiadomienia Allegro o zaistniałej sytuacji i szybkiej interwencji poszkodowanego w placówce banku, wykonanych transakcji nie udało się zablokować. Sprawą zajmuje się stalowowolska policja.

Do redakcji Tygodnika Sztafeta zgłosiła się jedna z naszych czytelniczek – małżonka Michała. Do włamania i kradzieży pieniędzy z konta doszło w połowie sierpnia. Pierwszym niepokojącym sygnałem była wiadomość, której nadawcą było Allegro informująca o tym, że adres e-mail powiązany z kontem Michała na tej platformie został zmieniony.

– Jak mąż odebrał tego e-maila na konto na Allegro nie mógł się już zalogować. Później sprawdził stan konta bankowego i okazało się, że nie ma na nim żadnych środków. Zostały dokonane trzy przelewy przez PayU na ponad 700 zł – relacjonuje kobieta. Mężczyzna po zorientowaniu się w sytuacji zgłosił sprawę na policję i udał się do placówki swojego banku, aby powiadomić o kradzieży. – Mąż przestawił w banku całą sytuację, pani powiedziała, że rozumie co się stało, a pieniądze zostaną zablokowane. Na drugi dzień mąż dostał telefon z banku z potwierdzeniem, że te pieniądze są zablokowane i nie pójdą dalej – opowiada małżonka Michała. Kobieta kiedy mąż załatwiał sprawy na policji i w banku próbowała skontaktować się z Allegro. Napisała do nich wiadomość o tym, że ktoś włamał się na konto z prośbą o pilny kontakt telefoniczny. Kiedy przez długi czas nie przychodziła odpowiedź, kobieta nawiązała kontakt z Allegro za pomocą czatu. – Przekierowywali mnie od jednej do drugiej osoby, na opowiadaniu całej tej historii upłyną praktycznie cały dzień. Później napisali mi informację, że sprzedawcy zostali powiadomieni o całej sytuacji – mówi kobieta…

Więcej w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 35 (27.08.2020)