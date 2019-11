Konkurs na „Najsympatyczniejszego pupila”

Masz domowe zwierzątko? Psa, kota, a może chomika? Zatem ten konkurs jest dla Ciebie! Rusza plebiscyt „Sztafety” na „Najsympatyczniejszego pupila”.

Jak wziąć udział w konkursie?

To proste! Wystarczy przysłać na adres sztafeta.gryn@gmail.com zdjęcie zwierzaka i krótki opis: jak się wabi, jak długo jest z wami i za co go uwielbiacie. Dopiszcie też numer kontaktowy do siebie i swoje imię oraz nazwisko, a także zgodę na wykorzystanie waszych danych osobowych do celów konkursowych. Ważne! W tytule maila wpiszcie nazwę plebiscytu, czyli „Najsympatyczniejszy pupil”.

Na zgłoszenia czekamy do 17 listopada. Głosowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.sztafeta.pl ruszy 19 listopada i potrwa do 1 grudnia.

Na zwycięzców czekają takie nagrody jak:

– wizyta u weterynarza dostosowana do potrzeb zwierzaka w Centrum Małych Zwierząt „Argos”

– wizyta zwierzaka w salonie pielęgnacji psa i kota „Psia gracja”

– kupon do sklepu wędkarsko-zoologicznego „Leszcz” na kwotę 50 zł

– słodkie upominki dla właścicieli zwierzaków ufundowane przez firmę „Brześć”.

Regulamin konkursu