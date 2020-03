Konkurs na Dzień Kobiet

Wielkimi krokami zbliża się święto kobiet. Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest kupon o wartości 50 zł na kolację do Pijalni Piw Niebanalnych „Kadź” oraz dwa bilety do kina Helios. Zadanie konkursowe skierowane jest TYLKO do PANÓW!

ZADANIE KONKURSOWE:

W komentarzach pod postem na Facebooku → TUTAJ napiszcie życzenia kierowane do kobiet oraz oznaczcie Panią, którą chcielibyście obdarować!

Na komentarze czekamy do 5 marca do godziny 13!

Zwycięzca zostanie ogłoszony 5 marca o godzinie 13.30 na naszym FB!