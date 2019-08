Koniec dawnej Elektrowni Stalowa Wola

– To bardzo zła wiadomość dla Stalowej Woli. Prawie 300 osób zagrożonych jest utratą pracy, wpływy z podatku do budżetu miasta będą mniejsze, to będzie się przekładać na degradację gospodarczą i społeczną Stalowej Woli, na marginalizację miasta. Nasze władze, osoby ze świecznika, przespały, zaniedbały ten problem, a przecież decyzja o likwidacji zapadła w 2016 roku – mówiła rankiem, 6 sierpnia, radna Renata Butryn, stojąc przed bramą dawnej Elektrowni Stalowa Wola.

Wraz z posłem Zdzisławem Gawlikiem, szefem podkarpackiej Platformy Obywatelskiej, przekonywali, że zamknięciu dwóch ostatnich węglowych bloków w tej elektrowni, można było zapobiec. Że można je było modernizować i utrzymywać jako tzw. zimna rezerwa, tak jak podobne bloki na Śląsku w elektrowniach należących do Grupy TAURON Wytwarzanie (Elektrownia Stalowa Wola od września 2011 r. jest jej oddziałem). – Po 80 latach podjęto zamiar likwidacji tego zakładu pracy. Zakładu symbolicznego, bo był nie tylko miejsce pracy, ale wpisywał się w element budowy państwa polskiego, jego strategii w obszarze budowy bezpieczeństwa energetycznego. To niedobra wiadomość dla Stalowej Woli, to element zwijania się miasta – mówił poseł Gawlik…

