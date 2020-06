Koncerty organowe w tarnobrzeskich świątyniach

Po raz 28. do Tarnobrzega przyjadą znakomici muzycy z całej Polski. Rozpoczyna się Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Dwa wakacyjne miesiące to czas odpoczynku, ale też okazja do udziału w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych. Tradycyjnie w tym letnim okresie w Tarnobrzegu odbywa się cykl koncertów organowych, które gromadzą w świątyniach miłośników muzyki. W tym roku XXVIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej rozpoczyna się 2 lipca i potrwa do 27 sierpnia. Wystąpi 12 znakomitych muzyków.

– Mimo trudnej epidemicznie sytuacji udało nam się zaprosić wspaniałych muzyków, którzy zgodzili się wystąpić w naszym mieście – mówi Mariusz Ryś, pomysłodawca i kierownik artystyczny festiwalu. – Będą to organiści: Łukasz Mateja, Marek Stefański, Adam Klarecki, Ewa Polska, Zbigniew Gach, Jan Bokszczanin, Adam Tański. Wystąpią także kameraliści: skrzypaczka Katarzyna Mateja, śpiewaczka Milena Sołtys-Walosik – sopran, wiolonczelista Piotr Gach. Przyjadą z całej Polski: Krakowa, Włocławka, Lublina, Słupska, Legionowa. Będzie też ciekawy tarnobrzeski akcent, na zakończenie festiwalu.

27 sierpnia w Zamku Dzikowskim wystąpi dominikanin o. Grzegorz Doniec, który zagra na klarnecie z towarzyszeniem pianistki Ewy Ryś. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 8 koncertów, w kolejne czwartki lipca i sierpnia o godz. 19.00.

– Zabrzmi muzyka z różnych epok, zarówno zagranicznych, jak i polskich kompozytorów. Na pewno występy dostarczą uczestnikom wielu wrażeń artystycznych. Serdecznie zapraszamy – mówi Mariusz Ryś.

Miejscem muzycznych wieczorów, oprócz wspomnianego już zamku, będą klimatyczne wnętrza tarnobrzeskich świątyń: kościoła pw. św. Barbary i kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie.

Inauguracja festiwalu odbędzie się 2 lipca w kościele św. Barbary. Wystąpią artyści z Krakowa: skrzypaczka Katarzyna Mateja i organista Łukasz Mateja. Usłyszymy utwory F. Mendelssohna, J. S. Bacha, F. Kreislera, G. Fauré i W. Wawiłowa.

Wszystkie występy odbędą się w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego, organizatorzy proszą o dezynfekowanie rąk, zachowanie dystansu oraz noszenie maseczek.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Festiwal objęli honorowym patronatem Rafał Weber Poseł na Sejm RP oraz Dariusz Bożek Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Organizatorami są: Tarnobrzeski Dom Kultury, Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Parafia pw. Św. Barbary, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Organizacja festiwalu została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Program „Kultura Dostępna”.