Komunikacja drogą rozwoju

– Stoimy w miejscu, gdzie nasz przemysł, nasza strefa gospodarcza ma swoją bramę do komunikacji, do nowoczesnych rozwiązań drogowych. Ten łącznik, który jest za naszymi placami, który powstał ze środków europejskich, jest najlepszym przykładem jak zmienia się Stalowa Wola, jak zmienia się Podkarpacie. A jest to możliwe dzięki osobom jak europoseł Tomasz Poręba, który swoim zaangażowaniem, swoją pracą, wspierają w Brukseli takie samorządy jak Stalowa Wola w realizacji tych ambitnych celów – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny na konferencji prasowej z udziałem europosła Tomasza Poręby i posła – wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

Zorganizowano ją 8 maja przy zjeździe do tunelu pod ulicą Solidarności. Łącznik ten bezkolizyjnie komunikuje strefę gospodarczą z ul. Energetyków i w przyszłości z obwodnicą Stalowej Woli i Niska.

– Przyjechałem tutaj, do Stalowej Woli, żeby zdać relację, raport z tego, co udało się zrobić by poprawić dostępność komunikacyjną Stalowej Woli i północy Podkarpacia. Pamiętam naszą konferencją trzy lata temu, gdy rozmawialiśmy o ważnych dla miasta projektach, gdy obiecaliśmy rozpoczęcie prac przy obwodnicy, łączniku, przyspieszenie w budowie drogi S-19. Z dużą satysfakcją mogę dziś powiedzieć, że to, cośmy wtedy zapowiedzieli, jest realizowane albo już zostało zrealizowane – mówił europoseł Tomasz Poręba. Wspomniał też o innych podkarpackich inwestycjach drogowych i kolejowych wspieranych z unijnego budżetu jak droga ekspresowa S-19 czy węzeł kolejowy w Dębicy…

