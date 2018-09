Komu oddamy nasze miasto

Znamy już wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej Stalowej Woli, których wybierzemy 21 października. Wiadomo też, że pod kilkoma względami będą to wybory wyjątkowe – tak mało chętnych do lokalnego samorządu, 76 osób, nie było u nas od 1994 r., a tak niewiele komitetów, bo tylko trzy, nie startowało nigdy, licząc od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w 1990 r. Po raz pierwszy wybierzemy też radnych i prezydenta, na dłuższe, 5-letnie kadencje. Po raz pierwszy także, na listach do stalowowolskiej rady miejskiej obowiązuje parytet płci.

We wspomnianych wyborach z maja 1990 r., kandydowało w Stalowej Woli jeszcze mniej, bo tylko 58 osób (z czterech komitetów, 1,6 chętnych na mandat), ale inna była wtedy zasada tworzenia list – kandydatów z jednego komitetu mogło być w danym okręgu najwyżej tylu, ile mandatów było tu do obsadzenia. Poza tym, w latach 1990-2002 Rada Miejska Stalowej Woli liczyła 36 radnych, a miasto było dzielone na 4-6 okręgów wyborczych…

