Komfort życia – trzeci filar prezydenta Nadbereżnego

[Zdjęcia] Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny ubiegający się o reelekcję, przedstawił ostatni filar swojego programu wyborczego. – Inwestycja w sport, zdrowie, przyjazną i nowoczesną Stalową Wolę – to główne założenia trzeciego filaru.

Podstawą trzeciego filaru Nadbereżnego jest aktywizacja najstarszej grupy mieszkańców naszego miasta. W tym celu w 2020 roku powstanie Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora, które zlokalizowane zostanie przy Al. Jana Pawła II, w Centrum 4. Ponadto od przyszłego roku funkcjonować zacznie pilotażowy program „Opaska życia”. Prezydent zapewnił również, że zwiększy finansowanie działających w Stalowej Woli stowarzyszeń i klubów seniora.

Mijająca kadencja obfitowała w inwestycje sprzyjające budowaniu przyjaznego, pięknego i aktywnego miasta. Na realizację czekają natomiast kolejne projekty. Pierwszym z nich jest dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystki na kwotę 2 mln złotych, plan przebudowy Ogrodu Jordanowskiego. Drugi projekt to stworzenie „Parku zimnej wody”. To miejsce do aktywnego spędzania czasu znajdować się będzie w okolicach stadionu lekkoatletycznego i skateparku.

Prezydent zapowiedział również realizację dwóch priorytetowych zadań sportowych. Pierwszym z nich będzie budowa na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji krytego lodowiska. Drugu projekt zrealizowany zostanie również na terenie MOSiR-u i obejmie modernizację basenów odkrytych.

